Gattuso beffato: perde già uno tra i suoi convocati

Dopo le polemiche legate alle convocazioni e alle (eccellenti) esclusioni – in particolare quelle di Orsolini e Bernardeschi, di cui vi abbiamo parlato qui – incombe un imprevisto che rischia di complicare ulteriormente i piani verso i playoff Mondiali dell’Italia. Questa volta, però, il problema non riguarda le scelte, ma le condizioni fisiche di uno dei punti di riferimento offensivi: Gianluca Scamacca.

Scamacca, infortunio e tempi da valutare

L’attaccante della Dea è alle prese con un infortunio muscolare che mette seriamente a rischio la sua presenza nei playoff. Gli accertamenti effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione all’adduttore destro, uno stop che arriva nel momento meno opportuno sia per l’attaccante sia per la Nazionale.

Scamacca e l’Italia: situazione in stallo

Nonostante il problema, il centravanti dell’Atalanta non vuole alzare bandiera bianca. La sua intenzione è quella di rispondere comunque alla chiamata di Gennaro Gattuso e presentarsi a Coverciano per un’ulteriore valutazione con lo staff medico azzurro. Solo dopo questo passaggio si capirà se potrà restare nel gruppo oppure sarà costretto a defilarsi.

Le mosse di Gattuso

Nel frattempo, il commissario tecnico azzurro riflette sulle possibili contromisure. La lista iniziale dei convocati conta 28 elementi, ma l’eventuale forfait di Scamacca complicherebbe gli scenari possibili: si potrebbe proseguire con un attaccante in meno oppure inserire un nuovo nome. Tra le ipotesi sul tavolo c’è quella di Daniel Maldini, profilo differente per caratteristiche ma già adattato nella Lazio di Maurizio Sarri.

Per Scamacca, il rischio è quello di dover rinunciare a una sfida ovviamente speciale: la gara contro l’Irlanda del Nord, in programma alla New Balance Arena, dove avrebbe avuto l’occasione di giocare praticamente “in casa”. Una possibile assenza per una doppia delusione, personale e sportiva, proprio nel momento decisivo del cammino azzurro.

Fonte: Gazzetta.it

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