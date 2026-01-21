Le ultime da Glasgow: il Celtic prepara l’assalto

Nella prossima giornata di Europa League si sfideranno due squadre determinate a dare tutto per due obiettivi diversi ma ugualmente concreti. Il Bologna scenderà in campo per sognare la qualificazione diretta agli ottavi, il Celtic per restare aggrappato alle ultime possibilità di agganciare i playoff. E in questo match da non perdere tra le file dei rossoblu ci saranno un paio di sorprese, oltre a un gradevole rientro. Però, se siamo qui è, come ogni settimana, per conoscere meglio la prossima avversaria della squadra di Vincenzo Italiano. E così sarà, con la puntata della radio di oggi che vuole analizzare il clima a Glasgow.

Gli assenti in casa Celtic

Come di consueto, dal momento che ogni squadra ha i suoi problemi fisici, apriamo la puntata della radio con gli infortunati e gli assenti di giornata. La squadra di Glasgow, infatti, dovrà fare a meno di ben quattro giocatori. Jota è fermo da quasi un anno a causa di un’operazione al legamento crociato, mentre Johnston e Carter-Vickers si sono fermati entrambi a fine ottobre. Pochi giorni dopo ai box li ha raggiunti Osmand, alle prese con un infortunio al bicipite femorale. Insomma, nulla di nuovo, ma O’Neill dovrà ancora una volta fare a meno di alcuni dei suoi elementi più funzionali.

Benvenuti a Bologna

Il Celtic, si sa, ha una tifoseria caldissima, impreziosita dalla rivalità con i Rangers. Bisogna scegliere, nella vita di uno scozzese è quasi un obbligo morale, e i 3.000 tifosi biancoverdi che raggiungeranno Bologna nelle prossime ore hanno scelto i cerchiati. Insomma, il capoluogo emiliano sarà il teatro di un enorme esodo di nordici che, desiderosi di aiutare la squadra in un momento cruciale, hanno scelto di concedersi una vacanza in Italia. Per poter far fronte ad una tifoseria ospite tanto numerosa, la questura felsinea ha dovuto predisporre un piano di ordine pubblico, creando una apposita Fan Zone in via Serlio. Insomma, cari tifosi rossoblu, se uscirete in città nelle prossime ore, tenete in conto la possibilità di incrociare qualche ospite, nonostante le 150 unità disposte dalle forze dell’ordine sul territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook