I precedenti tra Bosnia Erzegovina e Italia: Azzurri imbattuti in gare ufficiali

La sfida tra Italia e Bosnia Herzegovina rappresenta un confronto relativamente giovane ma che ha già qualche spunto interessante a livello statistico in ottica di precedenti, che ci regalano un piccolo sorriso in ottica della gara determinante per tornare finalmente ai Mondiali.

I precedenti tra Bosnia ed Erzegovina e Italia

Complessivamente, le due formazioni si sono affrontate 6 volte, con un bilancio che pende a favore degli Azzurri con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta, con un totale di 10 gol fatti e 4 subiti.

Positivo, per Gattuso e i suoi giocatori, è che il vantaggio dell’Italia è sia in casa (2 vittorie e 1 pareggio) che in trasferta (2 vittorie e 1 sconfitta). Non è di secondario interesse, poi, che l’unica vittoria della Bosnia contro gli Azzurri si arrivata in amichevole (2-1 per i padroni di casa): come ben sappiamo l’Italia ha la brutta abitudine di non rendere al massimo nelle amichevoli.

Ad oggi, la superiorità dell’Italia nelle gare ufficiali è quindi abbastanza netta. Ma la partita di martedì è troppo importante per cullarsi sugli allori dei precedenti.

L’ultima vittoria azzurra in Bosnia ed Erzegovina – Italia

L’ultima vittoria dell’Italia è arrivata in amichevole con rete di Frattesi, ma l’ultima affermazione azzurra in territorio bosniaco è quella maturata in Nations League nel 2020. In quell’occasione, l’Italia è riuscita a imporsi con un solido 2-0 a firma di Belotti e Berardi.

Quel successo ci mandò alla Final Four della Nations League, chissà che la prossima non ci mandi alla fase finale del Mondiale dopo tanti, troppi anni…

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook