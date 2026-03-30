CalcioMondiali di calcio FIFA 2026
I precedenti tra Bosnia Erzegovina e Italia: Azzurri imbattuti in gare ufficiali
I precedenti tra Bosnia e Italia parlano di un netto vantaggio degli Azzurri. I bosniaci hanno vinto solo una volta in amichevole. Ma ogni partita fa storia a sé e non sarà una sfida facile
La sfida tra Italia e Bosnia Herzegovina rappresenta un confronto relativamente giovane ma che ha già qualche spunto interessante a livello statistico in ottica di precedenti, che ci regalano un piccolo sorriso in ottica della gara determinante per tornare finalmente ai Mondiali.
I precedenti tra Bosnia ed Erzegovina e Italia
Complessivamente, le due formazioni si sono affrontate 6 volte, con un bilancio che pende a favore degli Azzurri con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta, con un totale di 10 gol fatti e 4 subiti.
Positivo, per Gattuso e i suoi giocatori, è che il vantaggio dell’Italia è sia in casa (2 vittorie e 1 pareggio) che in trasferta (2 vittorie e 1 sconfitta). Non è di secondario interesse, poi, che l’unica vittoria della Bosnia contro gli Azzurri si arrivata in amichevole (2-1 per i padroni di casa): come ben sappiamo l’Italia ha la brutta abitudine di non rendere al massimo nelle amichevoli.
Ad oggi, la superiorità dell’Italia nelle gare ufficiali è quindi abbastanza netta. Ma la partita di martedì è troppo importante per cullarsi sugli allori dei precedenti.
L’ultima vittoria azzurra in Bosnia ed Erzegovina – Italia
L’ultima vittoria dell’Italia è arrivata in amichevole con rete di Frattesi, ma l’ultima affermazione azzurra in territorio bosniaco è quella maturata in Nations League nel 2020. In quell’occasione, l’Italia è riuscita a imporsi con un solido 2-0 a firma di Belotti e Berardi.
Quel successo ci mandò alla Final Four della Nations League, chissà che la prossima non ci mandi alla fase finale del Mondiale dopo tanti, troppi anni…
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