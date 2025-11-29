Italia, che settimana: il ranking Uefa ci sorride

Un turno europeo davvero positivo e sarebbe potuto andare persino meglio. Tra Champions, Europa League e Conference, le italiane hanno raccolto cinque successi (Napoli, Juventus, Atalanta, Roma e Bologna) e solo due ko: l’Inter piegata allo scadere a Madrid e la Fiorentina in casa con l’Aek. Risultati che spingono l’Italia in alto nel ranking Uefa, decisivo per stabilire quali campionati avranno una quinta squadra in Champions nella stagione 2026-27, sulla base dei punteggi 2025-26.

La distanza che si riduce rapidamente

Siamo ora al terso posto dietro Inghilterra e Germania, ma davanti a Portogallo, Polonia, Spagna, Cipro e Francia. La settimana è stata così positiva da accorciare il divario con la Bundesliga: i 428 punti di scarto sono scesi a 286, complice anche il pesante 0-3 inflitto dall’Atalanta all’Eintracht.

La distanza rispetto alle stagioni precedenti

Due anni fa la Serie A aveva superato la Germania, mentre nella stagione chiusa in primavera erano state Premier League e Liga a precedere tutti. Il percorso attuale è una maratona, e siamo ancora alle prime battute: ogni vittoria pesa, ma contano moltissimo anche i passaggi del turno. E soprattutto ricordiamo che i punti vengono divisi per le squadre che iniziano la stagione: 9 per l’Inghilterra, 7 per Germania e Italia, 4 per la Polonia, 8 per la Spagna, 3 per Cipro (che ha già perso un club) e 7 per la Francia.

Il dettaglio sui coefficienti

La Premier continua a correre fortissimo: in Champions ha ben 6 club (uno aggiuntivo grazie alla vittoria in Europa League) e tutti sono già nelle prime 16. Nonostante un turno negativo (sconfitte per Liverpool, City, Newcastle e Tottenham) le inglesi restano a 10,83 di coefficiente. La Germania segue con 9,85, mentre l’Italia sale a 9,57. Il margine è ridotto, ma va mantenuta la concentrazione: dietro il Portogallo incalza a 9,40 (Benfica-Napoli del 10 dicembre diventa cruciale), la Polonia è a 9,37, la Spagna (in grande difficoltà) a 9,25 con gli stessi punti del sorprendente Cipro.

Liga deludente

Per i club spagnoli è un momento complicato, Real Madrid escluso. Questa settimana sono arrivare sconfitte per Barça, Villareal, Celta e Rayo Vallecano. I Blancos sono quinti in Champions (4 vittorie e una sconfitta), ma dietro la situazione precipita: Atletico 12° con tre successi (pesantissimo il gol all’ultimo minuto contro l’Inter) e due ko, Barcellona 18°, Athletic e Villareal addirittura eliminate dai playoff con appena 4 e 1 punto.

In confronto diretto con la Premier è impietoso: nelle sfide di Champions il conteggio stagionale è 8-1 per le inglesi. Va leggermente meglio nelle altre coppe, con Betis 5° e Celta 10° in Europa League e il Rayo 12° in Conference.

Il futuro immediato

Siamo solo all’inizio di un lungo percorso. Restano 3 giornate dei gironi e dopo i playoff, cominceranno le eliminazioni dirette: ogni sconfitta rischia di pesare tantissimo sul totale dei punti.

A inizio dicembre le italiane si troveranno davanti impegni molto diversi: Atalanta (decima) affronterà il Chelsea (settimo), l’Inter (quarta) se la vedrà con il Liverpool in crisi (tredicesimo), il Benfica (trentesimo) sfiderà il Napoli (ventesimo) e la Juventus ospiterà il Pafos (stessi punti, 6).

Per l’Europa League: Bologna (diciottesimo) sarà a Vigo contro il Celta (decimo), la Roma (quindicesima) andrà a Glasgow dal Celtic (ventunesimo).

Per la Conference: Fiorentina (diciassettesima) dovrà battere la Dinamo Kiev (ventisettesima) con soli 3 punti.

Fonte: La Gazzetta dello Sport, Filippo Maria Ricci

