La rivoluzione dirigenziale in casa Juventus è compiuta e completa, la società bianconera infatti ha annunciato Marco Ottolini. Il dirigente italiano ricoprirà la carica di direttore sportivo a partire da questa sessione invernale di calciomercato.

Per Marco Ottolini, 45enne dirigente che fino a un mese e mezzo svolgeva la stessa mansione al Genoa, si tratta di un ritorno nell’organigramma della Vecchia Signora. Il dirigente classe 1980 era già stato nella società bianconera già tra il 2018 e il 2022 prima di lasciare Torino per la formazione rossoblù del capoluogo della Liguria.

Il ruolo di Ottolini nella Juventus

Marco Ottolini, neo direttore sportivo della Juventus, completerà l’organigramma della società della Continassa. Negli ultimi mesi, la Juve ha assunto diverse figure per completare la struttura al di sotto di Damien Comolli.

Il dirigente francese, ex presidente del Tolosa, è diventato recentemente l’amministratore delegato della Juve. Sotto di lui opereranno come direttore delle strategie calcistiche (politiche, ndr) l’ex capitano Giorgio Chiellini, il responsabile dell’area commerciale Peter Silverstone (ex Arsenal e Newcastle, che ha cominciato proprio oggi), il direttore tecnico François Modesto e appunto Marco Ottolini come direttore sportivo.

Chi è Marco Ottolini

Nelle ultime tre stagioni e mezza, Marco Ottolini è stato il direttore sportivo del Genoa riportandolo in Serie A dopo la brutta retrocessione del 2021/22. A novembre 2025 ha lasciato la società del Grifone in conseguenza del cambio di proprietà avvenuto nel corso della passata annata con l’arrivo dell’imprenditore romeno Dan Sucu al posto degli americani del fondo d’investimento 777 Partners fallito.

Prima dell’approdo al Genoa, come detto, Ottolini era già stato quattro anni alla Juventus. Il nuovo direttore sportivo bianconero era stato osservatore per tre stagioni, poi nell’ultima annata sportiva (2021/22) era stato promosso a “Responsabile dei giocatori in prestito”. Aveva dunque deciso di lasciare Torino per accettare l’offerta più importante al livello professionale del Genoa targato 777 Partners.

