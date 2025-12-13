Juventus, Tether vuole acquistare il club. Elkann dice no: i dettagli

Come un fulmine a cielo sereno o forse no. Nella serata di ieri la Juventus è stata al centro delle cronache calcistiche e quelle finanziarie per l’ufficializzazione di un’offerta pubblica di acquisto.

Tether, azienda che opera nel settore delle cripto valute i cui vertici sono proprio di Torino, vorrebbe acquistare la maggioranza azionaria della Juventus. La quota più importante delle azioni del club bianconero però appartiene a Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann. La famiglia è legata da oltre un secolo al club. E quasi mai si è messa davvero in dubbio la continuità degli Agnelli al vertice della Juventus.

Tether e la Juventus

Invece quest’oggi Tether, una delle aziende leader nel settore delle cripto valute a livello mondiale, ha presentato un’offerta ufficiale. Ad ufficializzarlo è stato lil CEO di Tether Paolo Ardoino e la stessa azienda sul proprio sito. Una mossa attesissima, ma non annunciata, da parte dell’azienda che, ormai da mesi, era entrata nelle cronache di casa Juventus.

Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus.

Sin dall’inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita.

Come parte del nostro commitment, se questa transazione…

— Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) December 12, 2025

Da più di un anno, Tether è entrata nella Juventus acquistando diverse quote del capitale flottante. Negli ultimi mesi le sue azioni hanno raggiunto l’11%, entrando anche nel Consiglio d’Amministrazione della società.

L’offerta e la risposta di Exor

Tether questa sera ha quindi proceduto a presentare un’offerta per la quota di maggioranza della Juventus. La quota, come detto, è di proprietà della famiglia Agnelli-Elkann, tramite la holding Exor. Una quota pari al 65%, che Tether ha valutato 1.1 miliardi.

Tramite Ansa, Exor ha fatto sapere che da parte della famiglia Agnelli-Elkann non c’è la volontà di vendere la Juventus. Oltre le smentite a mezzo stampa, Exor dovrà procedere a convocare un CdA straordinario e rifiutare la proposta ufficialmente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook