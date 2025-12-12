L’Aston Villa è (ri)sbocciato contro il Bologna

Ci sono partite che nel corso di una stagione possono significare tanto, tantissimo e cambiano i destini delle squadre. Ma il loro valore viene riconosciuto solo dopo diverso tempo. Non è il caso dell’Aston Villa che, a due mesi e mezzo dalla gara col Bologna, può dire di essersi ritrovato.

Ieri sera con la vittoria esterna in casa del Basilea, la formazione di Unai Emery ha vinto la 14^ partita delle ultime 16 disputate tra campionato ed Europa League partendo proprio da quell’Aston Villa-Bologna. Nelle precedenti 6 partite di inizio anno tra Premier League e Coppa di Lega non aveva mai vinto. E, anzi, si parlava già di crisi.

L’Aston Villa è (ri)sbocciato col Bologna

Da quella vittoria, anche piuttosto sofferta, perché nel finale il Bologna sfiorò il gol del pari in più di un’occasione, l’Aston Villa è diventato quasi imbattibile. La formazione di Unai Emery ha vinto quasi sempre, perdendo solo contro il Liverpool e i GoAhead Eagles, un ko per competizioni.

Numeri che hanno permesso al tecnico basco di riprendersi quella “posizione” di tecnico in grado di costruire quadre concrete, quadrate e in grado di avere una certa costanza. D’altronde, il finale della passata stagione non aveva sicuramente aiutato con il ko contro il Manchester United, ormai privo di qualsiasi ambizione, e la conseguente beffarda esclusione dalla Champions League. Insomma, c’è voluto tempo per assestarsi. E aveva ragione proprio l’allenatore dell’Aston Villa a parlare di vittoria della svolta nella stagione degli inglesi.

Aston Villa-Basilea vale il primato

La sfida di ieri contro il Basilea, per l’Aston Villa è valsa il primato. La formazione inglese ha rimontato gli svizzeri, conquistando gli ennesimi tre punti. Sono 15 ore i punti nelle prime 6 giornate della League Phase di Europa League. Numeri che permettono alla squadra di Emery di essere terzi a pari punti con Lione e Midtjylland.

Aston Villa che rincorsa in Premier!

Ma non solo, con la vittoria nell’ultimo weekend di campionato contro l’Arsenal, i Villans si sono portati a quota 30 in campionato dopo 15 giornate. Punteggio che significa che la formazione di Birmingham è ora al 3° posto in solitaria (+4 sul Crystal Palace 4°, +5 su Chelsea e Manchester United 5° e 6°), a -1 dal City secondo e a -3 proprio dall’Arsenal capolista.

Il tutto considerando che, nelle prime cinque giornate avevano conquistato appena 3 punti, frutto di tre pareggi. Peraltro, segnando solamente un rete. Una rinascita incredibile da parte dei Clarets&Blues.

