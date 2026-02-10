Quest’anno, specialmente a Bologna, la Coppa Italia ha un sapore diverso. C’è tanto orgoglio per quanto fatto durante la passata stagione, certamente, ma prevale il bisogno di dimostrare che quel successo non è stato un frutto del caso. Questo mix di condizioni potrebbe peraltro essere la ricetta perfetta per allontanare la crisi, almeno per novanta minuti. Perché se è vero che la Lazio rappresenta un’avvresaria temibile, va anche detto che la squadra di Sarri obbliga i rossoblu ad alzare lo sguardo con enorme attenzione.

Una nuova Lazio

Procediamo, dunque, con l’analisi del momento in casa dei biancocelesti, reduci da un pareggio convincente per 2-2 contro la Juventus di Spalletti (che sarebbe potuta essere l’avversaria in semifinale della vincente tra Lazio e Bologna, se in mezzo non si fosse messa una superba Atalanta). Al termine di una gara appassionante fino all’ultimo istante, Pierre Kalulu ha incredibilmente riacciuffato i ragazzi di Sarri dopo un pesante doppio svantaggio, ma la prestazione degli ospiti non merita assolutamente di essere ridimensionata a causa dei due punti perduti. Dopo il blocco del calciomercato, che ha costretto tutti a stringere i denti in quel di Formello, finalmente Lotito è riuscito a fare qualche movimento, dando soprattutto energie mentali a un gruppo che era parso stagnante fino a quel momento. Oggi, dunque, gli aquilotti sono una squadra da affrontare con grandissima cautela, e così la preparerà Italiano. Non abbiate dubbi: sarà una gara spettacolare.

I dubbi della vigilia

Oltre ai noti Gigot, Zaccagni e Lazzari, assenti già da tempo, la società capitolina potrebbe perdere altri due giocatori importanti in vista della trasferta di domani. Mario Gila, difatti, sta combattendo contro un affaticamento al flessore che, molto probabilmente, ne ostacolerà la titolarità. Forse, addirittura, lo spagnolo dovrà seguire l’incontro dai box. Assieme a lui, Toma Basic, reduce da uno stop dovuto ad uno stremato adduttore, dovrebbe tornare in campionato. Forzare un giocatore così decisivo potrebbe portare a una perdita insopportabile: inutile rischiare.

