Azzurri sempre vincenti in casa: i precedenti tra Italia e Irlanda del Nord

La sfida tra Italia e Irlanda del Nord rappresenta un incrocio decisamente favorevole a livello storico per gli Azzurri, che in casa hanno dimostrato nel tempo una grande superiorità. Diciamo in casa, perché in effetti le trasferte hanno a volte portato qualche sorpresa, ma fondamentalmente Italia-Irlanda del Nord è una partita che la formazione di Gattuso deve fare sua così come fatto nella maggior parte delle volte in passato.

I precedenti tra Italia e Irlanda del Nord

Fino ad oggi, le due nazionali si sono affrontate complessivamente per 11 volte e come detto il bilancio pende decisamente a favore dell’Italia, che infatti ha vinto 7 volte, contro i 3 pareggi e 1 sola sconfitta. Anche le reti parlano di un chiaro vantaggio dell’Italia, con 19 reti segnate e 6 subite.

Italia inarrestabile in casa ma tabù in trasferta

Un dato estremamente interessante emerge dalla distribuzione dei risultati tra partite casalinghe e partite in trasferta.

In casa, l’Italia vanta un ruolino perfetto: 7 vittorie su 7 incontri disputati, con ben 16 gol fatti e solo 2 subiti. Un dato che fa ben sperare, questo, che dimostra come davanti al proprio pubblico l’Italia abbia sempre lasciato poco spazio alle speranze nordirlandesi.

In trasferta, abbiamo il rovescio della medaglia. L’Italia, infatti, non è mai riuscita a vincere a Belfast. Nei quattro precedenti vi sono stati 3 pareggi e 1 sconfitta (con 3 gol fatti e 4 subiti). Questo è però un campanello d’allarme per Gattuso e i suoi ragazzi: non bisogna pensare mai di avere già in mano la vittoria.

L’Italia a Bergamo

La storia di Italia-Irlanda del Nord ci evidenzia come nonostante un vantaggio per gli Azzurri, l’Irlanda del Nord sia da sempre un avversario ostico, capace di strappare anche punti preziosi e metterci in difficoltà col proprio stile di gioco.

Un aiuto sarà certamente Bergamo e il tifo dei nostri connazionali presenti. L’Italia ha giocato 4 volte nella città lombarda ottenendo due vittorie e due pareggi. Le vittorie contro Malta ed Estonia entrambe per 5-0 (Qualificazioni Europei 1987 e Qualificazioni Mondiali 2025) e i due pareggi contro Turchia e Olanda entrambe per 1-1 (Amichevole e Nations League).

Vi lasciamo con le immagini dell’ultima vittoria degli Azzurri contro l’Irlanda del Nord, il 2-0 di Parma datato 25 Marzo 2021, con le reti di Berardi e dell’ex rossoblù Immobile, ultimo ad aver segnato una rete in questa sfida.

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