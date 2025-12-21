Dopo una semifinale giocata da big, il Napoli di Antonio Conte sfiderà il Bologna di Italiano per andare a caccia della Supercoppa. Lo farà, peraltro, da favorito della vigilia, ma bisognerà fare attenzione, anche perché in entrambe le semifinali hanno vinto le squadre meno quotate.

Conte perde Beukema?

Oltre a Olivera, fermo da qualche giorno ma che potrebbe riuscire a recuperare quantomeno per la panchina, il Napoli dovrebbe perdere anche Sam Beukema. L’attesissimo ex della gara avrebbe infatti riportato un trauma al piede durante la sessione di allenamento di ieri e, con ogni probabilità, si dovrebbe sedere ai box dell’Al-Awwal Park domani sera. In tal caso, sarebbe un’assenza non di poco conto per il trio difensivo partenopeo, che perderebbe un elemento importante nelle rotazioni.

Scintille

Facendo un leggero passo indietro nel tempo, non si può non menzionare il caso Oriali-Allegri, capace di generare parecchie polemiche a semifinale terminata. Venerdì, a fiamme placate, la società campana ha pubblicato sul proprio sito una dura nota contro il tecnico dei rossoneri, con la quale esprimeva il proprio desiderio di giustizia sportiva a posteriori.

“La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto”.

Ieri, con ventiquattro ore di ritardo rispetto alle richieste del Napoli, il giudice sportivo ha preso una decisione “svizzera”. Per l’ex guida della Juventus non ci sarà alcuna squalifica, bensì una multa dal valore di 10.000 euro (“per avere assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive”) che potrebbe aiutare a calmare un clima tesissimo. Altro che Natale…

