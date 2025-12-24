Si avvicina Natale e, mentre per milioni di famiglie sparse per l’Italia è tempo di riposarsi, lo stesso non si può dire per i calciatori di Serie A. Anzi, per il Bologna il periodo che sta per arrivare è quello più tosto di tutta la stagione, con due gare di Europa League e diversi turni di campionato nel giro di poco più di un mese. La prima tappa di questo tour de force? Il Sassuolo di Grosso che, dopo lo stop interno contro il Torino, vuole tornare a convincere.

Panico in Coppa d’Africa

Non solo convocazioni: la Coppa d’Africa continua a lanciare stoccate ai club di Serie A. Dopo i casi di Diao e El Aynaoui, anche il Sassuolo è stato colpito, questa volta dal Mali. Il CT della nazionale ha infatti dichiarato che il club emiliano aveva escluso dalle ultime gare Coulibaly a causa della sua scelta di difendere i propri colori a metà stagione. I neroverdi, però, hanno prontamente risposto con un comunicato: il giocatore è stato escluso dagli ultimi impegni soltanto per scelta tecnica. Polemiche terminate? Per quest’anno, speriamo.

Gli ultimi allenamenti

Dopo la gara interna contro il Torino, i ragazzi di Grosso sono tornati subito ad allenarsi. Lunedì c’è stata una seduta di defaticamento per i titolari, mentre il resto della squadra, dopo il riscaldamento e la palestra, ha fatto un lavoro incentrato sul possesso palla. Poi, una partitella e un’esercitazione sulle conclusioni, necessaria dopo le diverse occasioni fallite domenica.

Anche l’allenamento mattutino di ieri ha seguito lo stesso filone, con l’aggiunta dei defaticati. Si direbbe che, nonostante il clima festivo, il piano tattico sia quello di scippare gli avversari e tenere il possesso del pallone in maniera ragionata, onde evitare il pressing asfissiante del Bologna. Abbassare il ritmo con disciplina: sarà questa la chiave tattica di Bologna-Sassuolo?

