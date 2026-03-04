Manca una settimana a quel derby europeo tanto atteso che infiammerà le piazze di Roma e Bologna. I rossoblu sanno, dal canto loro, di partire sfavoriti ma potendosela giocare con tutti. La gara di andata tra le mura amiche, dunque, sarà una preziosa occasione per cercare di prendersi qualche metro di vantaggio e favorire la serenità dell’ambiente. In aiuto ai ragazzi di Italiano potrebbero arrivare tre assenze importanti per i giallorossi, di cui una già certa.

Gianluca Mancini, infatti, è squalificato a causa del cartellino preso in Grecia contro il Pana, e già da diversi giorni sappiamo che tornerà nella gara di ritorno. Tuttavia, nelle ultime ore, potrebbe essere arrivata un’autentica palla di fuoco al Dall’Ara. Matias Soulè, infatti, è in forte dubbio e sicuramente non sarà presente nel weekend per la sfida contro i Genoa. Segnale decisamente forte per una delle stelle più luminose della società capitolina.

Roma è pronta alla battaglia

Nell’ultima sessione di allenamento, assieme al compagno Hermoso, Soulè ha continuato a svolgere allenamenti differenziati. In disparte dal resto dei compagni, l’argentino si deve concentrare per un’autentica corsa contro il tempo. La Roma, infatti, non può aspettare, essendo ancora in lotta sia in Serie A sia in Europa League. E, con ogni probabilità, il giovane idolo della curva non sarà in campo dal primo minuto nella gara d’andata. Resta invece possibile una sua presenza dalla panchina, per provare a spaccare la gara con le energie residue nel secondo tempo. Di certo, però, al ritorno non ci saranno sconti. Anche lo spagnolo dovrebbe recuperare, riprendendosi la maglia da titolare.

Dybala c’è

L’altro argentino, Paulo Dybala, ha invece pienamente recuperato dal suo ultimo acciacco. La Joya sarà già presente contro il Genoa dell’ex De Rossi, mentre pochi giorni dopo potremmo rivederlo già da titolare.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook