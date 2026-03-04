Casale torna a bussare per una maglia da titolare: Italiano valuta le scelte

Settanta minuti che possono, momentaneamente, cambiare prospettive e gerarchie. A Pisa, chiamato in causa all’improvviso per l’infortunio di Vitik dopo appena venti minuti, Nicolò Casale ha saputo farsi trovare pronto, offrendo una prestazione solida e concreta accanto a Lucumí. In una fase della stagione in cui il Bologna bada più alla sostanza che all’estetica, il suo contributo ha avuto un peso evidente.

Dopo un febbraio vissuto quasi sempre ai margini, il difensore ex Lazio torna in corsa per un posto al centro della difesa.

Casale riparte dalla concretezza

L’ingresso a freddo non era certo la situazione ideale. Eppure Casale non ha avuto bisogno di tempo per entrare in partita: ha stretto i denti, ha fatto le cose semplici e ha protetto l’area davanti a Skorupski con attenzione. Non una prova appariscente, ma efficace.

Dopo la mezz’ora finale giocata contro il Brann, è arrivata un’altra serata nel complesso positiva. Senza Heggem, Italiano può guardare avanti con maggiore serenità: il Casale visto in Toscana rappresenta una risorsa concreta in più per questo Bologna.

Il rilancio di Casale

La stagione di Casale è stata tutt’altro che lineare. Problemi fisici e concorrenza serrata gli hanno spesso chiuso le porte del campo, e per tutto febbraio aveva trovato spazio soltanto nel finale della sfida di ritorno contro il Brann. Nel frattempo Vitik sembrava aver guadagnato terreno nelle gerarchie.

Poi il doppio stop di lunedì – prima Heggem, poi lo stesso Vitik – ha ribaltato lo scenario, spedendo Casale al fianco di Lucumí. Con Helland ancora in fase di inserimento, Italiano ha deciso di dare un’opportunità all’ex Lazio, e il numero 16 ha risposto positivamente sul campo.

Gerarchie da riscrivere

Gettato nella mischia senza riscaldamento, Casale ha svolto il proprio compito con affidabilità. Marzo si apre così con un ritorno. La candidatura per affiancare Lucumí si è rafforzata e ora resta da vedere: Italiano lo confermerà anche contro la squadra della sua città, a cui era stato vicino in estate? Di certo, dopo Pisa, il difensore veronese ha mandato un segnale positivo.

Bologna e la solidità difensiva

Oltre alla prestazione individuale di Casale, il Bologna ha mostrato nelle ultime partite un approccio difensivo più prudente e compatto. La squadra ha spesso scelto di restare più corta e più bassa, riducendo gli spazi per gli avversari e puntando sull’organizzazione collettiva. Questo atteggiamento richiede concentrazione e disciplina da parte di tutti i difensori, evidenziando come la solidità della retroguardia sia frutto di uno sforzo di squadra più che di singoli episodi.

Fonte: Stadio, Stefano Brunetti

