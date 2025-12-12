Serie A, le probabili formazioni della 15^ giornata

Chiusa la tre giorni di coppe europee con ottimi risultarono in Champions, Europa e Conference League, già da questa sera torna protagonista la Serie A. Le dieci gara del 15° turno saranno distribuite du quattro giorni, da questa sera fino a lunedì sera. L’apice sarà domenica sera con il big match Bologna-Juventus.

Serie A, le probabili formazioni della 15a giornata

LECCE-PISA: venerdì 12 dicembre, ore 20:45

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Tete Morente, Berisha, Banda; Stulic. All. Di Francesco.

PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Meister, Nzola. All. Gilardino.

TORINO-CREMONESE: sabato 13 dicembre, ore 15

TORINO (3-5-2): Israle; Masina, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Baroni.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

PARMA-LAZIO: sabato 13 dicembre, ore 18

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé Garcia, Keita, Sorensen, Ondrejka; Benedyczak, Pellegrino. All. Cuesta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guenodouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

L’Atalanta prova a rilanciarsi nel sabato sera di Serie A

ATALANTA-CAGLIARI: sabato 13 dicembre, ore 20:45

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. All. Palladino.

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.

MILAN-SASSUOLO: domenica 14 dicembre, ore 12:30

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Fadera, Laurienté. All. Grosso.

FIORENTINA-HELLAS VERONA: domenica 14 dicembre, ore 15

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Nunez; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti.

UDINESE-NAPOLI: doemnica 14 dicembre, ore 18

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Lovric; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrhamani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; David Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

GENOA-INTER: domenica 14 dicembre, ore 18

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandall, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu

Bologna-Juventus, il big match della 15^ giornata

BOLOGNA-JUVENTUS: domenica 14 dicembre, ore 20:45

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Immobile. All. Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Spalletti.

ROMA-COMO: lunedì 15 dicembre, ore 20:45

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Diao; Douvikas

