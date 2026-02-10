La Serie A si muove da vera azienda: vuole comprare il Fantacalcio

In questi anni il Fantacalcio è diventato un must per gli appassionati di Serie A e non solo. Tutte le stagioni milioni di fantagiocatori si riuniscono e fanno le loro squadre di fantasia coi giocatori della Serie A.

Ora proprio la Serie A vuole comprare il Fantacalcio. Il famoso sito “Leghe Fantacalcio” dell’azienda Quadronica è diventata la piattaforma leader per gli appassionati e, nel corso degli anni, ha aumentato ogni anno il suo valore. Dal 2015, quando il suo fatturato valeva 1,2 milioni di euro ai 9 previsti a chiusura del 2025. Insomma un giro di affari importante che si basa principalmente sui risultati della Serie A.

Fantacalcio, una piattaforma multitasking

Leghe Fantacalcio nel corso degli anni ha acquisito una posizione di “potere” nel mercato del fantacalcio. Migliaia di persone si rivolgono a Leghe Fantacalcio per diversi contenuti. Innanzitutto per l’applicazione, ma anche per altri contenuti.

Fantacalcio infatti offre anche suggerimenti, consigli e idee per la gestione della propria squadra e delle proprie Leghe. Il portale è diventato leader sotto ogni punto di vista. Il sito ha portato nelle sue fila giornalisti importanti e affermati, nonché una grande squadra di esperti. Inoltre, il suo fatturato è aumentato anche grazie al ruolo acquisito nel mercato dall’azienda. Tanti sponsor si sono rivolti a Leghe Fantacalcio per supportare il portale.

La Serie A discuterà il suo acquisto

La Lega Serie A ha messo all’ordine del giorno della prossima assemblea, lunedì 16 febbraio, l’acquisto dell’azienda. Leghe Fantacalcio potrebbe quindi presto finire nelle mani della Serie A. Il valore attribuito all’azienda infatti sarebbe di circa 40 milioni di euro. Un investimento importante che la Lega Serie A valuta seriamente come una vera azienda.

Ma altrettanto importante sarebbe il giro di affari, in crescita, che il portale porterebbe alla Lega. Introiti importanti che finirebbero anche nelle tasche dei club, che si avvicinerebbero ancora di più ai propri tifosi.

