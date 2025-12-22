Sintesi poco serie di Serie A – Giornata 16

A ridosso di Natale uno si aspetterebbe dei regali, ma la nostra Serie A non riceve niente, anzi perde pezzi. Alle Sintesi invece non manca nulla: ci sono tutti i risultati della sedicesima giornata di Serie A.

La Supercoppa -diventata un torneo per allietare i “tifosi” arabi- fa volare via quattro squadre (Milan, Napoli, Bologna e Inter). Con Como, Verona, Lecce e Parma che ringraziano per il riposo concesso: più tempo per preparare il pranzo di Natale. Manca anche qualcun altro: 20 giocatori, volati via per la Coppa D’Africa. Iniziata il 21 dicembre, li terrà impegnati e lontani dai campi di Serie A almeno fino a fine mese. Giusto un paio di polemiche per entrambe le competizioni. Ma questa non è nostra giurisdizione.

Miracolo nello stadio Artemio Franchi

Domenica, ore 20: prima notizia ai telegiornali, titoloni dei giornali online, social impazziti. La Fiorentina ha vinto la sua prima partita di campionato. E non una vittoriuccia. Un 5-1 pieno che annichilisce l’Udinese, che sa di riscatto, di storia che si inizia a riscrivere. Miracolo di Natale? O Okoye che per un attimo mette barba e cappello rosso e come regalo ai Viola porta la propria espulsione al 7’ minuto.

Leali vista la prestazione del collega bianconero non ci sta. Vuole regalare al suo Genoa e alla Serie A un nuovo record. Okoye al 7’? Lui si fa espellere al 3’ minuto. L’Atalanta -orfana di Lookman- comunque non ne approfitta. Più che 10 i Genoani sembrano 12 perché Vitinha fa per tre. Ma il calcio è così si sa, è ingiusto, anche a Natale. La Dea riesce ad avere la meglio all’ultimo minuto di recupero: 0-1.

Col pensiero già alle feste

Lazio e Cremonese si sono trovate d’accordo sul fatto che sia illegale giocare il weekend prima di Natale. Con la testa ai regali ancora da comprare e all’albero da fare, i giocatori non sono concentrati sulla partita (0-0 con un totale di quattro tiri in porta). Evidentemente neanche l’arbitro Pairetto che fischia un fuorigioco da rinvio del portiere. Subito riconosce l’errore e si scusa: aveva paura di poter essere sostituito dai colleghi asiatici.

Cheddira del Sassuolo e Lazaro del Torino presi dallo spirito natalizio, decidono di fare ciascuno un regalo agli avversari. Soli, davanti alla porta vuota, pallone comodo, tiro facile… la sparano in curva. Vlasic invece non fa sconti a nessuno: segna ancora lui e alla fine è 1-0 per i Granata.

Caro Babbo Natale…

Chi dice che a una certa età non si può più scrivere la letterina a Babbo Natale? Alcuni giocatori di Juventus, Cagliari e Pisa l’hanno fatto, e hanno chiesto tutti la stessa cosa «Vorrei segnare in Serie A ». Il buon vecchietto in rosso li ha accontentati in anticipo.

Openda segna la sua prima rete in campionato e il compagno Conceicao torna al gol dopo tre mesi. Juventus-Roma finisce 2-1. Chi non riceve regali (anzi) sono i centravanti delle due squadre: Ferguson bocciato da Gasperini, David fatto giocare per 10 minuti per colpa di quel parmigiano sulla pasta con le vongole.

Stessa storia in Pisa-Cagliari. Per i toscani primo gol di Tramoni in Serie A (dono natalizio per i fantallenatori che avevano puntato su di lui). Sponda rossoblù il povero Folorunsho non riesce a festeggiare il gol tornato dopo più di un anno perché si infortuna nel segnarlo. E poi Kilicsoy. Quando ha fatto passare il Cagliari in vantaggio, il primo pensiero è stato «Ma chi è?», il secondo «Potrei prenderlo all’asta di riparazione». Il Pisa riesce sul finale a pareggiare (2-2).

Vacanze natalizie a Riad

In Arabia Saudita vacanze brevi per Milan e Inter battute rispettivamente da Napoli e Bologna. Le milanesi consapevoli di non dover essere lì, si ritirano. I rossoneri rinunciandoci già nei novanta minuti. I nerazzurri decidendo di tirare male i rigori dopo il pareggio nei tempi regolamentari.

Aspettiamo allora la finale tra Bologna e Napoli. Entrambe le squadre vorrebbero farsi un regalino di Natale…

