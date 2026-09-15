Verso Bologna-Torino: il report medico su Che Adams

Bisogna ripartire e scacciare i fantasmi. Perché Domenico Tedesco è a forte rischio e alla squadra serve una scossa netta, una vittoria per ripartire e arrivare alla pausa con la giusta dose di positività. E il Torino, società non di certo in maggior fiducia, potrebbe essere l’avversario giusto. Andiamo dunque ad analizzare la situazione dei granata con le ultime notizie provenienti dal loro centro tecnico.

Difficoltà offensive: il Torino perde il suo bomber

Quattro gol. Questo è quanto il Toro ha saputo raccogliere nelle prime gare di campionato, ma appena due di queste marcature sono arrivate dalle punte. E, anche se Simeone dovrebbe essere di fatto il titolare, entrambe sono arrivate grazie a Che Adams. Questa potrebbe essere una notizia positiva, se non fosse che gli accertamenti ai quali lo scozzese si è sottoposto hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia sinistra.

Sicuramente, il giocatore non sarà in campo sabato e l’attacco farà pesante affidamento sul Cholito. Starà all’argentino scompigliare i piani di Theate ed Heggem, reduci da una prova in crescita contro il Napoli.

Centrocampo all’opera

Mentre l’attacco dovrà fare di necessità virtù, l’unica altra assenza probabile tra le file del Torino sarà quella di Casadei. Ancora da valutare, l’ex Chelsea è reduce da un lieve problema di natura muscolare e lascerà spazio, con ogni probabilità, a Gineitis. Accanto a lui ci saranno il perno Mandragora e la rivoluzione Fitz-Jim, reduce da una partita insolitamente negativa contro la Roma.

Eppure la vera risorsa in mezzo al prato Abate la deve ancora trovare. Bragança, ex Sporting Lisbona, ha avuto modo di integrarsi nelle ultime due uscite di Serie A, giocando complessivamente 65 minuti. L’impressione, guardando il ricco curriculum del portoghese, è che sia una fortuna affrontare il Toro ora, prima che entri in condizione.

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