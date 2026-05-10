A meno di quarantotto ore dal fischio d’inizio, la corsa di avvicinamento alla sfida tra Napoli e Bologna entra nel vivo. Tra le chiacchiere di mercato e i reali obiettivi dei due club, sarà una gara fondamentale soprattutto in ottica futuro. D’altronde, gli azzurri sono a un passo dalla qualificazione in Champions mente i rossoblu non chiedono più nulla a queste ultime tre gare, almeno ai fini della classifica.

Napoli, l’infermeria si svuota

Dopo mesi di grande difficoltà fisica, finalmente i partenopei stanno ritrovando gran parte del loro organico. Forse è troppo tardi, di sicuro ci sono grandi rimpianti per la stagione che sta volgendo al termine, eppure contro gli infortuni si può fare davvero poco. Nell’ultima puntata della radio avevamo fatto il punto sui rientranti di giornata, mentre oggi dobbiamo necessariamente gettare un occhio all’infermeria azzurra.

Oltre a Lukaku, del quale già vi abbiamo parlato nell’articolo precedente, anche Neres è certo di saltare l’impegno di lunedì. Buona notizia per i rossoblu perché aveva già segnato in Supercoppa, anche se è vero che un infortunio non si augura a nessuno. Restano tuttora in dubbio Olivera e Vergara: su di loro avremo maggiori informazioni durante la conferenza di Conte, anche se il trequartista italiano ha dato qualche buon segnale in amichevole.

Sarà difficile, in ogni caso, vederli nell’undici titolare: certi acciacchi lasciano il segno anche nelle prime settimane di allenamenti e avere novanta minuti nelle gambe non è automatico.

Conte si prepara in amichevole

Nell’aggiornamento sulle condizioni di Vergara, la citazione ad un’amichevole non era affatto casuale. Venerdì in quel di Castel Volturno è infatti arrivata la Scafatese, formazione di Serie C. Oltre ad un allenamento congiunto, Conte ha voluto disputare un’amichevole, terminata sul risultato di 2-2.

In campo si sono viste alcune riserve e diversi rientranti, tra cui proprio il numero 26. Ma non fatevi ingannare dal risultato finale, esito di una formazione sperimentale e dell’impiego di alcuni giocatori in un minore stato di forma.

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