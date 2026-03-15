Europa League, Roma-Bologna verso il ritorno: come è andata la giornata dei giallorossi?

Archiviata questo pomeriggio la vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo, il Bologna può già guardare avanti alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. I giallorossi hanno giocato alle 18 contro il Como e non è andata come avrebbe sperato e sognato il tifo romanista.

La squadra di Gian Piero Gasperini ha infatti ceduto in riva al lago, sul campo del Giuseppe Sinigaglia, cedendo 2-1 in rimonta. Il gruppo di Cesc Fabregas ancora una volta in questa stagione ha dimostrato spirito battagliero compattezza riuscendo a riemergere da una situazione difficile. Dopo 7 minuti infatti la Roma era avanti con il rigore trasformato da Malen.

Roma, qualificazione Champions a rischio

La Roma arriva alla sfida di ritorno con il Bologna non certo nel migliore dei modi. La squadra giallorossa infatti ha incassato la seconda sconfitta di fila in campionato ed è arrivata alla quarta partita complessiva senza vittoria considerando anche l’andata degli ottavi al Dall’Ara contro la squadra di Italiano.

L’andamento recente dei felsinei non può che preoccupare la tifoseria. I giallorossi fino a due settimane fa, infatti, erano al 4° posto con quattro punti sulla Juventus e cinque sul Como. Un vantaggio, soprattutto quello sulla Juve, che al minuto 77 dello scontro diretto dello scorso 1° marzo era addirittura arrivato a 7 punti.

Blakcout prolungato: Bologna approfittane!

Da quel momento il blackout: due gol subiti dalla Juventus per il 3-3 finale. Il ko contro il Genoa di De Rossi, il pareggio a Bologna con una prestazione che si è elevata solo nel finale e oggi la sconfitta di Como con rimonta subita ed espulsione di un elemento importante come Wesley.

Insomma il momento negativo è prolungato e sarebbe il momento per la formazione rossoblù di approfittarne. L’andamento recente del Bologna è decisamente superiore a quello della Roma e piscologicamente questa è una situazione che i rossoblù devono far valere.

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