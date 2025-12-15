Il dottorcosta presenterà oggi a Imola “La profezia – Magic Marquez”, il libro sul calvario degli infortuni di Marc

Questa sera, 15 dicembre, Imola ospita la presentazione di La Profezia – Magic Marquez, il nuovo libro firmato dal dottor Claudio Marcello Costa, conosciuto da tutti come dottorcosta. L’appuntamento è fissato per le ore 20:00 all’Auditorium SACMI, con ingresso libero. Per leggere le dichiarazioni complete del dottorcosta e saperne di più sul libro, leggi il nostro articolo su 1000cuorimotori.it.

La Profezia – Magic Marquez: stasera la presentazione del nuovo libro del dottorcosta

Pubblicato da Edizioni del Girasole, il volume segna il ritorno editoriale del fondatore della Clinica Mobile dopo un lungo periodo di silenzio letterario. A più di dieci anni dal primo Magic Marquez e cinque dall’ultimo lavoro dedicato alla figura del dottor Semmelweis, Costa torna a raccontare una storia che intreccia sport, medicina e umanità. Protagonista è Marc Marquez, tornato sul tetto del mondo nel 2025 al termine di uno dei percorsi più complessi mai affrontati da un campione della MotoGP.

La Profezia – Magic Marquez non si limita a ripercorrere i successi dello spagnolo, ma si concentra soprattutto sulla sua battaglia lontano dai riflettori. Il focus è quindi sui ripetuti interventi chirurgici, i lunghi mesi di riabilitazione e il peso psicologico di ferite che sembravano non voler guarire. Un cammino doloroso che, contro ogni pronostico, ha trovato il suo compimento nel nono titolo mondiale. «Il valore di Marquez non sta solo nella guida – sottolinea il dottorcosta – ma nella capacità di risalire da un inferno che avrebbe fermato chiunque».

Nel racconto trova spazio anche un episodio risalente al 2013, quando Marquez, al debutto in MotoGP, era reduce da una caduta violentissima. Allora il dottorcosta gli parlò di un futuro da campione del mondo, nonostante tutto sembrasse dire il contrario. Una previsione che si rivelò esatta a fine stagione.

Il libro diventa così una meditazione sul tempo, sulla fragilità umana e sul desiderio di sfidare l’inevitabile, prendendo spunto dalle imprese straordinarie dei piloti.

Ospiti e protagonisti della serata

Alla serata imolese parteciperanno Luca Cadalora, Loris Reggiani e Vinicio Salmi, insieme al presidente FMI Giovanni Copioli e al sindaco Marco Panieri. È in programma anche un messaggio video di Loris Capirossi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook