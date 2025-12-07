F1, GP Abu Dhabi | Norris campione! Bene Ferrari e Haas

Max Verstappen vince il GP e Lando Norris è il nuovo campione del mondo. Ad Abu Dhabi, le Ferrari chiudono con una buona gara: Charles Leclerc 4°, Lewis Hamilton 8° in rimonta. Entrambe le Haas a punti, Ocon 7° e Bearman 10°, appena fuori invece le Sauber di Bortoleto e Hulkenberg. Più indietro Antonelli e le Racing Bulls.

Buona Ferrari ad Abu Dhabi

La gara di Charles Leclerc è stata molto consistente. Partito bene, subito davanti a Russell, nei primi giri ha provato a mettere anche un po’ di pressione a Lando Norris. Dopo la prima sosta e un po’ di sorpassi, sembrava nuovamente poter lottare per il 3° posto, ma le McLaren erano troppo superiori. Bella rimonta anche di Lewis Hamilton, che dal 16° posto in griglia risale fino all’8°, chiudendo con una prestazione che dà fiducia.

Davanti a lui, la sorprendente Haas di Esteban Ocon. Il francese ha chiuso con un weekend molto positivo, considerando anche la bella qualifica di ieri. Negli ultimi giri è riuscito anche a togliersi la soddisfazione di tenersi dietro proprio il 7 volte campione del mondo. Anche Oliver Bearman ha concluso il suo bel 2025 con un piazzamento a punti. Per lui è arrivato un 10° posto finale con una corsa molto regolare.

Sauber appena dietro, male Kimi e Racing Bulls

In casa Sauber, la bella rimonta di Nico Hulkenberg dalle retrovie non gli vale la zona punti per appena una posizione. 11° posto finale, grazie ad una strategia molto aggressiva basata su due soste molto anticipate. Subito dietro il compagno di squadra Gabriel Bortoleto. Brutta gara invece per Andrea Kimi Antonelli, che arriva solo 15° al traguardo e fallisce il possibile attacco al 6° posto nel mondiale, occupato da Lewis Hamilton.

Gara da dimenticare anche per le Racing Bulls. Dopo una stagione sorprendente per entrambi i piloti, Isack Hadjar e Liam Lawson hanno concluso rispettivamente 17° e 18°, primi piloti doppiati della gara. Alle loro spalle sono arrivate solamente le Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto.

I risultati

