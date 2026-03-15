F1 | GP Cina: che vittoria di Kimi! Hamilton sul podio

Andrea Kimi Antonelli vince il GP di Cina. Il pilota bolognese è il primo italiano a salire sul gradino più alto del podio da Giancarlo Fisichella. Podio anche per la Ferrari, con Lewis Hamilton che chiude 3° davanti a Charles Leclerc. Gara incredibile anche per Oliver Bearman, che chiude al 5° posto. A punti anche la Racing Bulls grazie a Liam Lawson.

Kimi Antonelli vince il GP di Cina!

Una corsa incredibile, quella del giovanissimo pilota italiano. Ha dimostrato grandissimo sangue freddo fin dai primi metri. Ha accettato la partenza a fulmine di Hamilton, che si è messo davanti per i primi giri. Poi, con calma, gli ha preso le misure, consapevole di avere un passo incredibile, e lo ha superato al momento giusto. Anche quando da dietro è risalito George Russell, ha continuato a tenerlo a distanza.

Un altro momento concitato è stato quello della safety car. Le differenti strategie tra le varie squadre ha avvantaggiato Kimi, dato che Ocon e Colapinto si sono inseriti davanti a Russell. Antonelli è ripartito alla grande, sfruttando bene anche la finestra in cui il suo compagno di squadra ha lottato con le Ferrari. Grande consistenza anche nei giri finali, con una serie di passaggi da record fino alla fine. Una giornata indimenticabile.

3° Hamilton, e quanta lotta!

Le Ferrari avevano già regalato un antipasto durante la Sprint, con qualche scambio di posizione. Oggi Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno lottato in tante fasi differenti della corsa. I sorpassi sono stati tanti e, per fortuna, senza alcuna conseguenza. Questa volta ad avere la meglio è stato l’inglese, che ha portato a casa il 3° posto in uno dei suoi tracciati preferiti.

Per Hamilton si tratta del primo podio ufficiale in Ferrari, tolti i due conquistati nelle Sprint dell’anno scorso, il primo proprio qui (vittoria) e l’altro a Miami (3°). Piccola beffa invece per il monegasco, forse un po’ troppo impreciso in alcuni frangenti della corsa. Entrambi hanno regalato momenti molto godibili.

Che gara Bearman! Bene anche Lawson

Un altro protagonista della gara di oggi è stato Oliver Bearman. Il pilota inglese è stato il “primo degli altri”, con un eccellente 5° posto. Ollie ha tenuto a bada per buona parte della corsa Max Verstappen, poi costretto al ritiro negli ultimi giri. Tanti sorpassi per l’inglese, soprattutto dopo la safety car. Una corsa molto convincente.

Può essere contento della sua prestazione anche Liam Lawson. Il pilota della Racing Bulls porta a casa altri punti per la scuderia di Faenza, dopo quelli conquistati da Lindblad a Melbourne. Il rookie oggi ha chiuso 12°, complice anche un testacoda verso metà gara, mentre era in lotta, tra gli altri, anche con il compagno di squadra.

Le Cadillac hanno chiuso al 13° e al 15° (e ultimo) posto, con Valterri Bottas davanti a Sergio Perez. Le nuove arrivate sono state molto più vicine alla concorrenza rispetto all’esordio australiano. In mezzo a loro c’è l’altra Haas di Esteban Ocon, che ha dovuto scontare anche una penalità di 10 secondi a causa di un contatto con Franco Colapinto. Gara da buttare per il francese.

L’ordine di arrivo

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