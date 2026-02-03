F1, avvistamento “sospetto” all’Autodromo: Madrid è in ritardo, Imola è il “piano B”?

Nel cuore della Motor Valley, a volte basta una passeggiata al Parco delle Acque Minerali per accendere i sogni dei tifosi. È quello che è successo poche ore fa, quando sui social è apparsa una foto che ritrae Massimiliano Ghinassi, storico direttore di gara e responsabile dei servizi di pista dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in compagnia di una figura molto rilevante: Rui Marques, attuale Direttore di Gara della Formula 1.

I due sono stati ritratti davanti al monumento dedicato ad Ayrton Senna, in un clima disteso, insieme al Vice Direttore di Gara, Stefano Fabbri. Ma cosa ci fa il numero uno della direzione gara F1 a Imola in pieno inverno, lontano da eventi ufficiali?

Rui Marques a Imola: c’entrano i lavori a rilento a Madrid?

La visita, che può essere definita anche solo “di cortesia”, assume contorni decisamente più intriganti se si guarda a cosa sta succedendo in Spagna. Il nuovo circuito di Madrid (il “Madring“), che dovrebbe ospitare il GP di Spagna, è in forte ritardo sulla tabella di marcia. Le ultime immagini mostrano cantieri ancora aperti, strutture assenti e, recentemente, la neve a coprire una pista ancora da completare.

MADRING is accelerating as construction on the Pit Building, one of the key parts of the circuit, begins. Located at @IFEMA, this building will house the teams’ pits, FIA technical areas, and the exclusive VIP Paddock Club. At the same time, work on the track continues with… pic.twitter.com/QYGSNgwL3I — MADRING (@madring_oficial) December 16, 2025

In questo scenario, la F1 potrebbe aver bisogno di una “polizza assicurativa”. E quale posto migliore di Imola? Un tracciato Grado 1 FIA, amato dai piloti, con uno staff di eccellenza e sempre pronto all’azione. Se i ritardi spagnoli dovessero diventare critici, avere un rapporto stretto e verifiche aggiornate con l’impianto del Santerno sarebbe la mossa più logica per Liberty Media.

Non c’è nulla di firmato e i condizionali sono d’obbligo, ma vedere la massima autorità sportiva della F1 “tastare il polso” al nostro Autodromo è un segnale che la Motor Valley resta un punto fermo. Un’ancora di salvezza quando i progetti faraonici mostrano le prime crepe.

