Lamborghini Miura: sessant’anni della supercar che ha cambiato la storia

Il 10 marzo 1966 segna uno dei momenti più importanti nella storia dell’automobile. Al Salone di Ginevra viene svelata la Lamborghini Miura, una vettura destinata a cambiare per sempre il concetto di sportiva stradale. Con il suo motore V12 montato in posizione centrale trasversale e un design rivoluzionario, il modello firmato Automobili Lamborghini inaugura di fatto l’era moderna delle supercar.

Nel 2026 la Casa di Sant’Agata Bolognese celebra i sessant’anni di una delle auto più iconiche mai prodotte. Terzo modello del marchio fondato da Ferruccio Lamborghini, la Miura arriva appena tre anni dopo la nascita dell’azienda e rappresenta subito un salto tecnologico e stilistico senza precedenti.

Lamborghini Miura: il progetto che cambiò le sportive

La Miura nasce dall’idea di un giovane team di ingegneri composto da Gian Paolo Dallara, Paolo Stanzani e dal collaudatore Bob Wallace. Il loro obiettivo è portare su strada la configurazione tipica delle vetture da competizione: motore centrale e distribuzione dei pesi più efficiente.

Il progetto, denominato L105, utilizza un telaio tubolare in acciaio estremamente leggero da 120 kg e un V12 da 3,9 litri montato trasversalmente dietro l’abitacolo. Una soluzione tecnica inedita per una vettura di serie, che diventerà presto un riferimento per l’intero settore.

A dare forma alla Miura è la Carrozzeria Bertone, con il giovane designer Marcello Gandini. La silhouette bassa e sinuosa, alta appena 105 centimetri, i fari a scomparsa con le celebri “ciglia” e le prese d’aria laterali creano una delle linee più riconoscibili della storia dell’automobile.

Ancora oggi il design della Miura è considerato un punto di riferimento assoluto, capace di unire aggressività e eleganza in modo unico.

Il V12 e le prestazioni da record

Il cuore della Miura è il celebre V12 Lamborghini da 3.929 cc, evoluzione dell’unità progettata da Giotto Bizzarrini. Nel corso della produzione vengono realizzate tre principali versioni: P400, P400 S e P400 SV. La potenza varia a seconda dei modelli: 350 CV nella P400, 370 CV nella P400 S, 385 CV nella P400 SV.

Con una velocità massima superiore ai 290 km/h, la Miura diventa all’epoca l’auto di serie più veloce al mondo. Tra il 1966 e il 1973 Lamborghini costruisce 763 esemplari nello stabilimento di Sant’Agata Bolognese: numeri eccezionali per un’auto ad alte prestazioni di quel periodo.

Un’eredità ancora viva

La Miura non è stata soltanto un grande successo tecnico e stilistico. Ha definito un nuovo paradigma per le sportive ad alte prestazioni e ha influenzato profondamente l’evoluzione del marchio. Il suo spirito vive ancora oggi in modelli leggendari come la Lamborghini Countach, la Lamborghini Diablo, la Lamborghini Murciélago, la Lamborghini Aventador e la Lamborghini Revuelto.

«La Lamborghini Miura non è soltanto un’auto da sogno per prestazioni e design», ha dichiarato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Lamborghini. «Da sessant’anni rappresenta una pietra miliare del nostro marchio e continua a essere un riferimento per performance e stile».

Nel 2026 Lamborghini festeggia il sessantesimo anniversario della Miura con una serie di iniziative dedicate in tutto il mondo. Tra gli appuntamenti principali c’è il tour organizzato dal Lamborghini Polo Storico, riservato ai proprietari del modello. L’evento, in programma dal 6 al 10 maggio, vedrà decine di Miura sfilare attraverso alcuni dei più suggestivi paesaggi del Nord Italia, trasformandosi in un autentico museo itinerante su quattro ruote.

A sessant’anni dal suo debutto, la Miura resta molto più di una semplice vettura storica: è un’icona assoluta del design e dell’ingegneria italiana, il modello che ha trasformato Lamborghini in un mito globale e che ha inaugurato l’era delle supercar moderne.

Lamborghini Miura: la fotogallery

