Lamborghini Super Trofeo Europa, a Imola Gara 1 va all’Oregon di Rytter e Fraboni

da Imola – La prima manche del weekend dell’Enzo e Dino Ferrari di Imola del Lamborghini Super Trofeo Europa 2026 ci ha regalato una corsa a eliminazione, resa ancora più insidiosa dall’asfalto umido del mattino. L’ha spuntata la #36 Oregon Team di Rytter e Fraboni, che ha conquistato il successo davanti alla #72 DL Racing di Gilardoni e Iaquinta e alla #25 UNIQ Racing di Spinkiewicz.

Classe Pro: l’Oregon Team domina il caos

Nella classe regina, la gara ha perso subito uno dei favoriti. Il poleman Milos Pavlovic (#33 ASR) è riuscito inizialmente a mantenere il comando, ma è stato punito con un severo Drive Through per falsa partenza, sprofondando in classifica. Ne ha approfittato in un primo momento Jonathan Ceccotto (#31 Invictus), che con un doppio sorpasso si è preso la leadership prima dei pit-stop.

Il vero capolavoro lo ha però costruito l’Oregon Team con la vettura #36. Rytter, subentrato a Fraboni (autore di una clamorosa rimonta al via dalla P8 alla P5), ha sfoderato un passo gara inavvicinabile.

Dopo aver preso la vetta su Gilardoni, Rytter ha gestito con assoluta freddezza l’insidiosa ripartenza dopo l’ingresso della Safety Car (chiamata per rimuovere i detriti di un brutto incidente al Tamburello tra la vettura #41 e le due DC Motorsport). L’Oregon Team ha festeggiato così la vittoria assoluta davanti a Gilardoni (#72 DL Racing) e Spinkiewicz (#25 UNIQ Racing).

Classe Pro-Am: Perolini vince, penalità per Levet

Nella categoria Pro-Am, a fare festa è ancora una volta la scuderia Oregon Team, che si porta a casa il gradino più alto del podio grazie alla solida prova di Perolini (#61). Alle sue spalle, l’ordine di arrivo è stato stravolto a fine gara: Levet (#66 VSR) aveva infatti tagliato il traguardo in seconda posizione davanti a Moretti (#32 ASR), ma gli sono stati inflitti ben 40 secondi di penalità per eccesso di velocità in pit lane. La sanzione ha ridisegnato il podio, consegnando la P2 e la P3 di classe alle due vetture del team ASR (#32 e #33).

Classe AM: trionfo per Giannoni

Gara decisamente più lineare, ma altrettanto dura e combattuta, nella classe AM. A imporre il proprio ritmo dal primo all’ultimo minuto è stato Raffaele Giannoni, al volante della #96 targata Automobile Tricolore. Una vittoria ampiamente meritata e costruita giro dopo giro, rintuzzando gli attacchi continui di Andrzej Lewandowski (#16 GT3 Poland), che si è dovuto accontentare della piazza d’onore.

Lamborghini Cup (LC): dramma sportivo per Privitelio

Il finale più amaro e drammatico di tutta Gara 1 si è consumato nella classe riservata alla Lamborghini Cup. Luciano Privitelio (#8 Rexal Villorba Corse) aveva condotto una gara magistrale, tenendo saldamente la testa della corsa fino a pochi chilometri dal termine.

Proprio nel corso dell’ultimo fatale passaggio, un errore in discesa verso la Rivazza lo ha spedito duramente contro le barriere, vanificando tutto. La vittoria di categoria è così passata in extremis a Petar Matic sulla vettura #3 del team ASR.

Lamborghini Super Trofeo Europa 2026, i risultati di Gara 1

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