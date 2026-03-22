MotoGP | GP Brasile: Bezzecchi e Aprilia padroni a Goiânia, Di Giannantonio sul podio. Out Bagnaia

Il GP del Brasile 2026 di MotoGP si trasforma nel palcoscenico perfetto per il trionfo dell’Aprilia, che a Goiânia domina la scena firmando una doppietta d’autore con Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

In una domenica resa atipica dalla decisione della Direzione Gara di accorciare la distanza totale a causa del degrado dell’asfalto, il “Bez” ha imposto un ritmo insostenibile per tutti, centrando la seconda vittoria su due. Anche una Ducati sale sul podio grazie a Fabio Di Giannantonio, uscito vincitore dal duello con MarcMarquez. Il weekend nero di Pecco Bagnaia si chiude con una caduta.

MotoGP, il resoconto del GP Brasile 2026

Dominano Bezzecchi e Aprilia

Una domenica fuori dagli schemi quella del GP del Brasile 2026 di MotoGP. Su un tracciato di Goiânia pesantemente segnato dal degrado dell’asfalto, che ha costretto la Direzione Gara a tagliare la distanza a soli 23 giri, è emerso il talento di Marco Bezzecchi.

Il pilota dell’Aprilia ha dominato la scena dal primo all’ultimo metro, confermando un feeling straordinario con la RS-GP che lo porta alla quarta vittoria consecutiva (contando il finale 2025). Alle sue spalle, Jorge Martin completa una storica doppietta per la casa di Noale, blindando una seconda posizione mai messa in discussione.

I due piloti Aprilia ora guidano la classifica iridata. “Bez” è 1° con 56 punti, segue Martin a -11.

Ducati torna sul podio con Di Giannantonio

La lotta per il terzo gradino del podio ha regalato scintille tra Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati ha tentato l’affondo nel finale, ma un rischio enorme alla curva 10 lo ha costretto a cedere il passo al pilota romano del Team VR46, che artiglia così un podio pesantissimo dopo la pole del sabato. Dopo una top 3 senza Ducati a Buriram, Borgo Panigale ritrova il podio in un GP.

Domenica da dimenticare, invece, per Pecco Bagnaia: il torinese è scivolato in curva 1 durante l’undicesimo giro mentre cercava di risalire la china dalla decima posizione. Si è chiuso così l’anonimo weekend del ducatista.

Il 5° posto di Ai Ogura con l’Aprilia del Team Trackhouse conferma la velocità della RS-GP. Alex Marquez (Ducati-Gresini) segue il nipponico, 7° Acosta che scivola in P3 nella classifica mondiale. 8° Aldeguer sulla Ducati-Gresini, 11° Marini su Honda davanti alla Ducati-VR46 di Morbidelli. Bastianini (15°) chiude la zona punti.

MotoGP, i risultati del GP Brasile 2026

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