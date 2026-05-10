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MotoGP | GP Francia, Vince Martin davanti a Bezzecchi! Tripletta Aprilia, cade Bagnaia
Lo spagnolo torna al successo, Bezzecchi ancora leader del Mondiale. Quarta la prima Ducati di Di Giannantonio, Bagnaia out mentre era in lotta per il podio.
Jorge Martin torna alla vittoria nel GP di Francia 2026 di MotoGP! Weekend perfetto per lo spagnolo, che bissa il successo conquistato nella Sprint di ieri e torna a trionfare in una gara lunga, gioia che gli mancava dal GP d’Indonesia 2024. 2° Marco Bezzecchi, beffato nel finale dal compagno di squadra ma ancora leader del Mondiale per appena 1 punto.
MotoGP Francia 2026, il resoconto della gara
Con un grande scatto al via Bezzecchi (Aprilia) si è subito portato in testa, e ha guidato la gara fino a pochi giri dalla fine. Al 25° dei 27 passaggi però, è stato proprio il suo compagno di squadra Jorge Martin a passargli davanti. Lo spagnolo ha mostrato un gran ritmo nella seconda metà di gara, rimontando dalla quinta posizione. Terza doppietta stagionale per il team ufficiale Aprilia.
Ai Ogura, sulla RS-GP del team Trackhouse, ha completato una storica tripletta per la casa di Noale. Per il giapponese è anche il primo podio in MotoGP. Fabio Di Giannantonio è stato il migliore dei ducatisti, portando in P4 la Desmosedici del team VR46. Il pilota romano ha sorpassato nel finale la KTM di Acosta, che dopo aver lottato a lungo per il podio ha chiuso in P5.
6° Quartararo, segue la KTM-Tech3 di Bastianini, nono Aldeguer sulla Ducati-Gresini davanti alla Honda HRC di Marini.
Ritiro per Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati, partito dalla pole, è subito scivolato in quinta piazza. Ha rimontato fino alla seconda posizione, ma al 16° giro, messo sotto pressione da Acosta, è caduto. Out anche Alex Marquez (Ducati-Gresini). Non è stato della gara Marc Marquez dopo l’infortunio rimediato nella Sprint di ieri.
I risultati della gara
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