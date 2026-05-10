MotoGP | GP Francia, Vince Martin davanti a Bezzecchi! Tripletta Aprilia, cade Bagnaia

Jorge Martin torna alla vittoria nel GP di Francia 2026 di MotoGP! Weekend perfetto per lo spagnolo, che bissa il successo conquistato nella Sprint di ieri e torna a trionfare in una gara lunga, gioia che gli mancava dal GP d’Indonesia 2024. 2° Marco Bezzecchi, beffato nel finale dal compagno di squadra ma ancora leader del Mondiale per appena 1 punto.

MotoGP Francia 2026, il resoconto della gara

Con un grande scatto al via Bezzecchi (Aprilia) si è subito portato in testa, e ha guidato la gara fino a pochi giri dalla fine. Al 25° dei 27 passaggi però, è stato proprio il suo compagno di squadra Jorge Martin a passargli davanti. Lo spagnolo ha mostrato un gran ritmo nella seconda metà di gara, rimontando dalla quinta posizione. Terza doppietta stagionale per il team ufficiale Aprilia.

Ai Ogura, sulla RS-GP del team Trackhouse, ha completato una storica tripletta per la casa di Noale. Per il giapponese è anche il primo podio in MotoGP. Fabio Di Giannantonio è stato il migliore dei ducatisti, portando in P4 la Desmosedici del team VR46. Il pilota romano ha sorpassato nel finale la KTM di Acosta, che dopo aver lottato a lungo per il podio ha chiuso in P5.

6° Quartararo, segue la KTM-Tech3 di Bastianini, nono Aldeguer sulla Ducati-Gresini davanti alla Honda HRC di Marini.

Ritiro per Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati, partito dalla pole, è subito scivolato in quinta piazza. Ha rimontato fino alla seconda posizione, ma al 16° giro, messo sotto pressione da Acosta, è caduto. Out anche Alex Marquez (Ducati-Gresini). Non è stato della gara Marc Marquez dopo l’infortunio rimediato nella Sprint di ieri.

I risultati della gara

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