WEC | Rinviata la 1812 km del Qatar: la stagione 2026 comincia da Imola

La FIA ha annunciato il rinvio della 1812 km del Qatar, gara inaugurale del WEC 2026 inizialmente prevista dal 26 al 28 marzo. Le tensioni e i conflitti in Medio Oriente hanno spinto la Federazione a rivedere i propri piani: al momento non sussistono le condizioni di sicurezza necessarie per disputare l’evento al Lusail International Circuit, nonostante diversi team avessero già spedito parte del materiale verso il Qatar.

WEC 2026, rinviata la tappa del Qatar

La decisione è maturata dopo un confronto tra FIA, ACO e federazione locale. Il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem ha ribadito come la sicurezza resti la priorità assoluta, confermando la volontà di recuperare la gara nella seconda metà della stagione 2026. Sulla stessa linea anche il presidente dell’ACO Pierre Fillon, che ha sottolineato come, in un contesto così delicato, lo sport debba inevitabilmente passare in secondo piano.

Il CEO del campionato, Frédéric Lequien, ha confermato che la nuova collocazione della 1812 km verrà definita nei prossimi giorni. L’obiettivo è reinserirla nella seconda parte del calendario 2026. Nel frattempo, gli occhi del WEC sono tutti puntati su Imola.

A Imola la gara inaugurale

Con il Qatar momentaneamente fuori dai giochi, il calendario del Mondiale Endurance cambia volto. Sarà la 6 Ore di Imola, in programma nel weekend del 17-19 aprile, ad aprire ufficialmente la stagione. Una scelta quasi naturale, ma che carica l’appuntamento romagnolo di un significato ancora più forte. Imola sarà il vero palcoscenico inaugurale del 2026, con tutto il peso mediatico e sportivo che ne consegue.

Resta ora da chiarire la questione Prologo. I test ufficiali erano previsti sempre a Lusail nella settimana precedente alla gara qatariota. Con il rinvio dell’evento, è plausibile che anche il Prologo venga trasferito proprio a Imola, trasformando il circuito del Santerno nel cuore pulsante dell’avvio di stagione, con squadre e piloti impegnati per oltre una settimana tra preparazione e gara.

