Palombella Rossoblù – De Akker ai quarti di finale di Conference Cup!

Palombella Rossoblù – Torna Palombella Rossoblù, la rubrica della pallanuoto bolognese.

É stato un fine settimana di grandi soddisfazioni per la pallanuoto bolognese. Le notizie migliori arrivano da Montpellier, dove la De Akker Bologna ha strappato la qualificazione ai quarti di finale di Conference Cup, terza coppa europea, superando l’ostico girone francese. Ora sotto con la fortissima Pro Recco, in un match che richiamerà tanti degli appassionati in regione (domani, ore 21:15, alla Carmen Longo). La serie B maschile della Rari Nantes Bologna, invece, si regala 3 punti contro il Brescia Waterpolo, scavalcando così i lombardi in classifica al terzo posto. Sfortunata, invece, la trasferta a Lodi della 2000 Pallanuoto Bologna: la squadra di Francesco Boccia tenta la rimonta, ma la squadra di casa resiste agli ultimi assalti bolognesi e si prende tutto il bottino a disposizione.

De Akker, sei grande! Qualificazione ai quarti conquistata

Serviva una grande De Akker per riuscire a portare a casa la qualificazione ai quarti di finale, ma la De Akker ha dimostrato, ancora una volta, di non essere solo un’ospite in questa ormai intensissima stagione di Conference Cup. La squadra di Federico Mistrangelo si concede uno splendido bis di vittorie nelle prime due giornate del torneo, prima contro i padroni di casa del Montpellier poi la squadra georgiana dell’A Polo Sport Management ai rigori, che valgono il passaggio del turno. Indolore il ko nell’ultima sfida contro l’Honved, vincente 15-10 sui rossoblù. Ora un po’ di riposo, prima di tornare in corsa tra 20 e 22 marzo in sede da definire per cercare l’assalto alle Final Four. I sorteggi saranno effettuati il 2 marzo.

Il prossimo ostacolo della De Akker Bologna sarà la Pro Recco Waterpolo, capolista del campionato con 15 vittorie e 0 sconfitte. Milakovic e compagni dovranno cercare di contenere il passivo contro la blasonatissima avversaria, che arriverà alla Carmen Longo domani sera alle 21:15 per continuare la propria corsa. Servirà tutta l’attenzione possibile per confermare il buono delle ultime uscite (la grande prestazione a Savona e la vittoria sulla Pallanuoto Trieste) in avvio di girone di ritorno. Senza perdersi d’animo e restando in scia delle prime posizioni, la De Akker Bologna continua a sognare in grande.

Rari Nantes, terzo posto conquistato

La Rari Nantes Bologna fa il bis e continua a vincere tra le mura amiche della piscina Sterlino, regalandosi 3 punti d’oro contro il Brescia Waterpolo. Sul campo bolognese sabato sera è andata in scena una vera e propria battaglia, dove Sgobbi e compagni sono saliti in cattedra nella seconda metà gara (5-9 nelle ultime 2 frazioni) trascinati da un Edoardo Cocchi letteralmente devastante nel finale di partita con 6 marcature totali. Finisce 14-11 allo Sterlino, con la festa bolognese per la conquista di un terzo posto che dopo un altalenante avvio di stagione sembrava quasi insperato.

La Rari, ora, dovrà stare molto attenta a non dilapidare il buono fatto fino a questo momento. La squadra di Andrea Sellaroli sabato sarà ospite del Como Nuoto, retrocessa lo scorso anno dalla serie A2, che dopo una partenza scioccante ha colto nelle ultime 2 trasferte due vittorie, in particolare contro Jesina e Monza, quest’ultima tra le grandi protagoniste del campionato. Servirà la massima attenzione, quindi, contro una squadra che ha estremo bisogno di punti e che cercherà di cogliere il primo successo tra le mura amiche, anche se gioca alla Pia Grande di Monza. Si gioca sabato sera alle 20:30. Vietato sbagliare, per la Rari, per restare ai piani alti della classifica.

2000 Pallanuoto, che peccato contro Lodi

L’unica squadra che continua a non sorridere è la 2000 Pallanuoto Bologna, che nonostante la crescita indubbia nelle ultime giornate sta continuando a far fatica nel trovare il feeling con la vittoria in questa stagione di serie C. Sul campo dello Sporting Lodi Baldovini e compagni lottano fino all’ultimo istante ma non riescono a portare a casa punti, facendosi beffare a 28″ alla fine della gara da Andena, che chiude i conti della sfida 10-9. Un vero peccato, perché i bolognesi avevano gettato il cuore oltre all’ostacolo della lunga trasferta e del triplice svantaggio in avvio (4-1 di parziale nei primi 8′).

In ogni caso, è inutile piangersi addosso: il campionato è ancora lungo, anche se bisogna cogliere ogni occasione buona per far punti. Sabato sera andrà in scena un’altra sfida che promette scintille: allo Sterlino arriverà il Parma, che a oggi ha conquistato 9 punti e milita dalle parti della metà classifica. Reduce dalla beffa nel derby con la Reggiana Nuoto, il Parma arriverà nella vasca bolognese affamato di punti, per evitare di farsi scavalcare dalle pari punti Reggio e Persicetana. Tutti in vasca alle 19 di sabato, nella piscina di via Murri.

Alla prossima con Palombella Rossoblù.

