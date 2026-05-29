Il nuovo aggiornamento dei valori di mercato di Transfermarkt restituisce al Bologna un risultato meno proficuo rispetto a due mesi fa: la rosa rossoblù scende a 261,70 milioni di euro, con una perdita complessiva di circa 14 milioni.

Un dato che interrompe la traiettoria di crescita raccontata nell’ultima rilevazione e che suggerisce un cambiamento nella percezione del gruppo, più che una semplice flessione.

Nuovi valori di mercato: calo diffuso, non episodico

Il punto centrale dell’aggiornamento è la distribuzione del ribasso: non riguarda un singolo reparto, ma coinvolge la maggior parte della rosa. È un rallentamento generale, coerente con un finale di stagione meno brillante rispetto alla fase centrale, ma soprattutto, iniziale dell’anno.

A fronte di questo scenario, i giocatori in crescita sono soltanto cinque: Nikola Moro, Eivind Helland, Martin Vitík, Jonathan Rowe e Massimo Pessina. Un gruppo ristretto che sembra l’eccezione più che la regola. Il resto della rosa registra invece una contrazione del valore, con intensità diverse ma diffusa in quasi tutti i reparti.

I segnali positivi

Dentro un quadro complessivo non del tutto positivo, ci sono comunque alcune indicazioni. Jonathan Rowe continua la sua ascesa fino a 28 milioni, confermandosi tra i profili più incisivi del gruppo. Bene anche Vitík ed Helland, che rafforzano la percezione di un progetto difensivo ancora in fase di valorizzazione.

Molto giovane anche il segnale di Pessina, che a 18 anni guadagna valore ed è una delle poche vere accelerazioni del gruppo, segno evidente che il futuro per lui potrebbe portare soddisfazioni ancor maggiori.

Castro e un valore che non trascina

Santiago Castro rimane il giocatore più prezioso del Bologna con 32 milioni, davanti a Rowe e Lucumí. Tuttavia, anche il suo valore risulta calato e non basta a compensare la complessiva flessione del resto della rosa. Non è un crollo, ma una frenata dopo mesi di crescita costante.

Bologna, un cambiamento che può pesare sui valori di mercato

Il quadro sui valori di mercato si intreccia ora con una novità importante in casa Bologna: Vincenzo Italiano non è più l’allenatore del Bologna. La società è orientata verso Domenico Tedesco come possibile nuovo tecnico. E proprio questo passaggio apre un capitolo ancora tutto da scoprire: con un nuovo allenatore e un nuovo progetto tecnico, in che direzione si muoveranno adesso i valori di mercato del Bologna?

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