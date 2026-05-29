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Il Bologna e i nuovi valori di mercato: pochi crescono, molti calano

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12 secondi fa

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Marco Di Vaio e Claudio Fenucci in attesa di Italiano
Marco Di Vaio e Claudio Fenucci (Fonte immagine: Damiano Fiorentini /1000cuorirossoblu.it)
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Il nuovo aggiornamento dei valori di mercato di Transfermarkt restituisce al Bologna un risultato meno proficuo rispetto a due mesi fa: la rosa rossoblù scende a 261,70 milioni di euro, con una perdita complessiva di circa 14 milioni.

Un dato che interrompe la traiettoria di crescita raccontata nell’ultima rilevazione e che suggerisce un cambiamento nella percezione del gruppo, più che una semplice flessione.

Nuovi valori di mercato: calo diffuso, non episodico

Il punto centrale dell’aggiornamento è la distribuzione del ribasso: non riguarda un singolo reparto, ma coinvolge la maggior parte della rosa. È un rallentamento generale, coerente con un finale di stagione meno brillante rispetto alla fase centrale, ma soprattutto, iniziale dell’anno.

A fronte di questo scenario, i giocatori in crescita sono soltanto cinque: Nikola Moro, Eivind Helland, Martin Vitík, Jonathan Rowe e Massimo Pessina. Un gruppo ristretto che sembra l’eccezione più che la regola. Il resto della rosa registra invece una contrazione del valore, con intensità diverse ma diffusa in quasi tutti i reparti.

I segnali positivi

Dentro un quadro complessivo non del tutto positivo, ci sono comunque alcune indicazioni. Jonathan Rowe continua la sua ascesa fino a 28 milioni, confermandosi tra i profili più incisivi del gruppo. Bene anche Vitík ed Helland, che rafforzano la percezione di un progetto difensivo ancora in fase di valorizzazione.

Jonathan Rowe

Jonathan Rowe (©Damiano Fiorentini)

Molto giovane anche il segnale di Pessina, che a 18 anni guadagna valore ed è una delle poche vere accelerazioni del gruppo, segno evidente che il futuro per lui potrebbe portare soddisfazioni ancor maggiori.

Castro e un valore che non trascina

Santiago Castro rimane il giocatore più prezioso del Bologna con 32 milioni, davanti a Rowe e Lucumí. Tuttavia, anche il suo valore risulta calato e non basta a compensare la complessiva flessione del resto della rosa. Non è un crollo, ma una frenata dopo mesi di crescita costante.

Santiago Castro

Santiago Castro (@1000 Cuori Rossoblù)

Bologna, un cambiamento che può pesare sui valori di mercato

Il quadro sui valori di mercato si intreccia ora con una novità importante in casa Bologna: Vincenzo Italiano non è più l’allenatore del Bologna. La società è orientata verso Domenico Tedesco come possibile nuovo tecnico. E proprio questo passaggio apre un capitolo ancora tutto da scoprire: con un nuovo allenatore e un nuovo progetto tecnico, in che direzione si muoveranno adesso i valori di mercato del Bologna?

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