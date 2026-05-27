Calciomercato Bologna, i rossoblù attendono l’allenatore. Ma si ripartirà dalla difesa a 4

Saranno giorni di attesa per Giovanni Sartori e Marco Di Vaio che, domani, saranno presenti all’incontro del Bologna-società con Italiano, ma intanto tengono vivo il calciomercato. Infatti, i due dirigenti sono attenti ai profili già visionati e contattati ma deve attendere.

Il club felsineo, prima di muoversi concretamente sul mercato, vuole conoscere il profilo e le intenzioni del tecnico del futuro. Per questo motivo attende il momento in cui conoscerà il suo futuro tecnico soprattutto per quel che riguarda giocatori di movimenti. Anzi, per certi versi la rosa e la costruzione di essa saranno un caposaldo nella ricerca del nuovo allenatore rossoblù.

Eccezione portiere

In questa pausa forzata per il futuro della panchina, comunque, Sartori e Di Vaio si continuano a muovere sul calciomercato alla ricerca di un nuovo portiere per il Bologna che verrà. Il progetto è chiaro: tenere Skorupski, salutare definitivamente Ravaglia, prestare Pessina e riportare a casa Gillier.

Al polacco e al cileno, che sarà la terza scelta, sarà poi affiancato un portiere che potrà giocarsi seriamente il posto con Lukasz. Ma soprattutto ne rileverà il posto in maniera definitiva alla scadenza del contratto dell’estremo difensore polacco.

Si riparte dalla difesa a quattro

Secondo il Resto del Carlino, uno dei capisaldi della costruzione della rosa del Bologna nel prossimo calciomercato sarà la difesa a quattro. Anche l’allenatore futuro dovrà rispondere a questa esigenza, motivo per cui De Rossi e Palladino o si adatteranno o finiranno indietro nelle gerarchie della ricerca del tecnico.

Va comunque detto che l’ex Fiorentina e Monza, soprattutto in viola e biancorosso, ha utilizzato più volte la difesa a quattro giocando col 4-2-3-1. Modulo che si adatterebbe perfettamente alle qualità e caratteristiche già presenti in rosa e ricercate finora dai dirigenti del Bologna nel calciomercato.

Contatti vivi

Restano vive, comunque, le situazioni in uscita e in entrata già avviate. Il Bologna conta di fare un calciomercato in buona parte finanziato dalle cessioni: Castro o Rowe dovrebbero portare una mega plusvalenza; idem Lucumí. Mentre, Holm e Dallinga saranno da piazzare.

In entrata, i contatti sono vivi con i profili che sono stati seguiti con maggior attenzione in queste settimane: Falcone per la porta, Peer Koopmeiners e Valdepenas per la difesa, El Faouzi e Addai per centrocampo ed esterni, Bowie e Dieng per l’attacco.

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