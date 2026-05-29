Calciomercato Bologna, è Domenico Tedesco il prescelto la panchina: il club accelera

Il Bologna sta sciogliendo rapidamente tutti dubbi sul futuro della sua panchina e avrebbe scelto Domenico Tedesco per sostituire Vincenzo Italiano. Il club, in queste ore, ha sfoltito la rosa dei candidati eliminando Raffaele Palladino e Daniele De Rossi, lasciando in corsa solo Tedesco e Di Francesco.

La corsa a due, a quanto pare, verrà “vinta” dal tecnico italo-tedesco, di nome e di fatto. Il 40enne allenatore nato in Italiano (a Rossano, in Calabria, ndr) aveva già avuto colloqui con il club rossoblù in passato dopo l’addio di Thiago Motta ma non se ne era fatto nulla per via del suo impegno al tempo con la Nazionale belga.

Contatti e accordo vicino

Ora però il 40enne è libero da vincoli. Lo scorso aprile è stato esonerato dal Fenerbahce, dove era subentrato nel mese di settembre al posto di José Mourinho in un ambiente tutt’altro che sereno (nelle prossime settimane la società turca eleggerà un nuovo presidente, ndr).

Motivo per cui il Bologna, che ha fretta di definire gli obiettivi di mercato e di campo per la prossima annata, ha accelerato in queste ore. Le trattative del Bologna con Domenico Tedesco stanno avanzando e le basi dell’accordo dovrebbero essere state poste su un contratto biennale fino al 2028.

La carriera di Tedesco

Classe 1985, da bambino insieme alla famiglia, ha lasciato l’Italia per la Germania. Ha giocato a calcio a livello dilettantistico prima di intraprendere la carriera da allenatore. Nel suo suo passato ci sono tante esperienze, tra cui la prima importante allo Schalke 04 tra il 2017 e il 2019.

Successivamente ha allenato anche lo Spartak Mosca, il RedBull Lipsia e prima del Fenerbache anche la Nazionale del Belgio. Ha una solida esperienza internazionale, avendo allenato anche nelle coppe europee. Nel suo palmares compaiono una Supercoppa di Turchia e un Coppa di Germania (vinta col Lipsia).

Ora il vicinissimo approdo in Italia per chiudere un cerchio familiare, riportandolo “a casa” nel BelPaese. Un momento felice a distanza di tanti anni dal suo arrivo in Germania insieme ai genitori.

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