Calciomercato Bologna – Rodriguez per l’attacco, e 20 milioni per Lucumì

Ci sono due costanti che raggiungo quasi la certezza nell’imminente sessione di calciomercato che si prepara ad affrontare il Bologna. Una porta ad un intervento in attacco, l’altra invece ad uno tra i centrali di difesa, vista la ormai quasi certa partenza di Jhon Lucumì. Se per l’attacco c’è un nome nuovo, quello di Kevin Rodriguez dell’Union Saint-Gilloise, per la difesa non c’è un nome ma c’è una cifra: la valutazione del Bologna per il suo numero 26.

Calciomercato Bologna – Si guarda a Rodriguez dell’USG

Partiamo dagli interessi in entrata del prossimo calciomercato del Bologna. Che riguardano, ovviamente, anche la questione attaccante. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza Rossoblù. L’ultimo in ordine di tempo, però, lo ha visto direttamente Giovanni Sartori nel suo ultimo viaggio in Belgio per la finale di Coppa nazionale, come citato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino. Ed è quello di Kevin Rodriguez, attaccante classe 2000 del Union Saint-Gilloise.

In quella stessa partita Rodriguez ha servito un assist e messo a segno una rete ai supplementi, decisivi per la conquista della Coppa contro il più quotato Anderlecht. Più in generale, in stagione ha accumulato ben 42 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a segno 14 gol e guadagnandosi la convocazione del suo Ecuador per i prossimo Mondiali negli Stati Uniti.

Lucumì? Ecco il prezzo

Se all’attacco si guarda alle entrate, per la difesa si dovrà guardare anche alle uscite, soprattutto quella più dolorosa: quella di Jhon Lucumì. Nella giornata di ieri ha parlato il suo agente, Simone Rondanini, facendo intendere come il suo assistito sia pronto a una nuova sfida lontano dai Rossoblù. Un Bologna che, però, non farà sconti per il suo centrale più forte nella prossima sessione di calciomercato.

Già, perché seppur ad un anno dalle scadenza del contratto, i Felsinei partono da minimo 20 milioni di euro per lasciar partire Lucumì, come svelato da Dario Cervellati sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio. Un valore che non riflette quello “vero”, viste le condizioni, ma che non sminuisce un giocatore che per il Bologna vale ancora tanto.

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