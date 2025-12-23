Palombella Rossoblù – Natale ad alta quota

Palombella Rossoblù – Torna Palombella Rossoblù, la rubrica della pallanuoto bolognese.

Sarà un Natale dolcissimo per la Rari Nantes Bologna in serie A2 femminile, visto che le ragazze di Posterivo sono uscite vincenti dal difficile incontro con il Volturno 12-10 dopo una vera e propria battaglia sportiva. Il 2025 si chiude quindi in vetta per le Rari girls, chiamate comunque a confermare l’eccellente stato di forma mostrato nelle prime sfide della stagione. Non sarà lo stesso invece per la serie B maschile, che cade nell’ultima dell’anno sul campo dei “cugini” del Penta Modena, vincente 11-9 sulla squadra di Sellaroli.

Rari Nantes, Natale in vetta

Dopo le belle vittorie su Firenze e Circolo Villani, la Rari Nantes Bologna si concede il tris battendo 12-10 il temibile Volturno, ancora a secco di vittorie in questa stagione. Parte male la squadra di casa, che vede il primo vantaggio della gara ribaltato 1-3, ma con pazienza e caparbia le rossoblù riescono comunque a risalire la china grazie alla mancina Kanemy, che chiuderà il match con 4 reti. Si va al cambio campo su un equilibrato 6-7, che le felsinee riusciranno a ribaltare completamente fino al 10-8 prima dell’ultima sirena. Morselli e Lepore da un lato, Umemura e Di Grazia dall’altro, Volturno non ha il tempo di rimontare e il crono si consuma: finisce 12-10 allo “Sterlino”, nella festa dei tifosi.

La Vela Ancona batte la Lazio Nuoto, e il risultato vale la chiusura del 2025 in cima al girone per la Rari Nantes, a quota 9 punti, 3 vittorie in 3 partite. Un risultato frutto dell’entusiasmo di un gruppo giovane ma omogeneo, in grado di andare oltre alle difficoltà dovute alle assenze numerose in tutte e 3 le sfide disputate. Adesso ci sarà tempo per festeggiare il Natale, prima di rituffarsi in vasca per affrontare una delle squadre favorite per la promozione, la Lazio. Retrocessa dalla serie A1, la squadra capitolina è caduta con onore sul campo delle marchigiane dopo due vittorie convincenti su Napoli Lions e Castelli Romani. Si gioca domenica 11 gennaio, alle ore 14, nella vasca romana.

Modena fatale, rossoblù troppo imprecisi

Per una Rari che vince, ce n’è un’altra che chiude l’anno con qualche rimpianto. Alle “Dogali” di Modena i padroni di casa si impongono 11-9 dopo una prestazione più a ombre che luci dei bolognesi, che si incartano nella seconda metà di partita. La gara si fa punto a punto, ma i gialloblù sono bravi nel portarsi in vantaggio di 3 lunghezze, chiudendo di fatto la sfida con anticipo. La Rari ci prova fino all’ultimo ma la porta avversaria si chiude senza che ci sia il tempo di recuperare.

La Rari chiude quindi il proprio 2025 con una sconfitta e 3 punti all’attivo, guadagnati nell’incontro casalingo contro il Como Nuoto. Attualmente al settimo posto in classifica, la Rari di Andrea Sellaroli si prepara ad affrontare allo “Sterlino” l’Osimo Pirates, in vetta alla classifica con due vittorie e un pareggio. I marchigiani hanno infatti battuto a domicilio Monza (tra le favorite per la promozione), il Como Nuoto per la bellezza di 16-8 e pareggiato con lo Jesina nella prima giornata. Una sfida che si preannuncia infuocata per i bolognesi (alle 18 di sabato 10 gennaio allo “Sterlino” di Bologna), alla ricerca di punti importanti per risalire la classifica della pallanuoto che conta.

