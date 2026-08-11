Il rinnovo di Ali Jaber con la maglia del Bologna è vicinissimo e dovrebbe arrivare entro la fine del calciomercato. L’indiscrezione arriva da Sky Sport De, principalmente dal giornalista tedesco Dennis Bayer che sta studiando la crescita del giovane in rossoblu. E, se confermata, permetterebbe agli emiliani di trattenere il suo talento almeno fino al 2028.

Calciomercato Bologna, pronto il rinnovo per Jaber

Ali Jaber è stato uno dei volti presenti al ritiro di Valles e, quantomeno in allenamento, ha ben impressionato Domenico Tedesco e il suo staff. Conclusa l’esperienza in Pusteria, infatti, il tecnico ha scelto di dargli fiducia e ha favorito le operazioni per il rinnovo di contratto del giovane nato a Berlino. Sul tavolo c’è un biennale pronto e manca praticamente soltanto la firma.

One more year

Di certo, anche per la giovane età, il terzino classe 2008 non è uno dei volti più noti ai tifosi. Dotato di tre passaporti (tedesco, tunisino e libanese), Ali attualmente rappresenta la nazionale africana e quest’anno ha esordito nell’Under 20.

Per quanto riguarda la sua carriera nel club, invece, Jaber è stato prelevato nel 2024 dall’Hertha Berlino per circa 300.000 euro. Il contratto attualmente valido lo lega ai rossoblu fino al 2027, un tempo troppo limitato per un talento del suo calibro. Il prolungamento di un anno, insomma, pare la soluzione più logica per tutti.

Un futuro roseo

Difensore centrale o terzino destro, Jaber è un giocatore dalla duttilità e dall’applicazione importante. Potendo adattarsi anche sulla fascia, la sua dote principale rispetto a molti centrali è proprio la velocità.

Nel calcio moderno può essere un grandissimo vantaggio, così come il tempismo e la mobilità. Non a caso è sotto contratto con la CAA Stellar, casa di procuratori che lavora anche per Elliot Anderson del City e Fermín Lopez del Barcellona. Il futuro di Ali è sicuramente roseo e il suo prossimo rinnovo è un segnale positivo per la società.

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