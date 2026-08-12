Calciomercato Bologna – E’ fatta per Luka Kusic: analisi del giocatore

Il Bologna continua a dimostrare una grandissima attenzione nello scouting internazionale e mette a segno un importante colpo in prospettiva per il proprio reparto offensivo. Il club rossoblù, guidato dalle intuizioni del direttore dell’area tecnica Giovanni Sartori, ha infatti chiuso l’accordo per l’acquisto di Luka Kusic, giovanissimo e promettente talento del calcio sloveno.

La notizia dell’operazione di calciomercato, ormai definita in tutti i suoi dettagli, è stata lanciata da Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo X, che ha confermato come la società emiliana abbia superato la concorrenza di altre squadre italiane, tra cui il Cagliari, per assicurarsi le prestazioni del giovane talento.

I dettagli dell’operazione con il Radomlje

Il club di Joey Saputo ha pescato direttamente nella massima serie slovena, prelevando il giocatore dal NK Radomlje. Kusic, nato il 2 maggio 2008, si trasferisce in Italia a titolo definitivo. Nonostante la giovanissima età, il ragazzo era già entrato in pianta stabile nella prima squadra del suo vecchio club, attirando su di sé i riflettori di diversi osservatori europei grazie a un rendimento precoce e a margini di crescita davvero importanti.

Scheda tecnica: che tipo di giocatore è Kušić

Per comprendere al meglio l’investimento del Bologna, occorre analizzare le caratteristiche di questo profilo, che unisce una struttura fisica imponente a una buona base tecnica.

Il suo ruolo naturale è quello di ala sinistra, ma può giocare tranquillamente anche come ala destra. Questa posizione gli permette di convergere e sfruttare le sue doti balistiche. Tuttavia, per via delle sue attitudini tattiche e della buona visione di gioco, può ricoprire senza problemi la posizione di trequartista o muoversi come esterno offensivo sulla fascia opposta.

Kusic possiede una struttura longilinea e imponente, in più vanta un’altezza di 187 centimetri. Questa fisicità lo rende un esterno atipico, abile nel proteggere il pallone e dominante nei duelli aerei rispetto ai classici esterni di fascia.

Il suo piede di riferimento è il piede sinistro. Il suo stile di gioco si sviluppa prevalentemente partendo da sinistra per accentrarsi verso il cuore dell’area di rigore, cercando la conclusione in porta o l’assist per i compagni. Combina progressione palla al piede, fisicità e una spiccata personalità palesata fin dai suoi esordi tra i professionisti.

I numeri della sua esperienza in Slovenia

Nonostante i suoi 18 anni non ancora compiuti, il percorso nel calcio dei grandi è già iniziato da tempo. Con la maglia del NK Radomlje, Kušić ha collezionato dati importanti per un debuttante:

I suoi dati statistici certificano comunque la sua crescita costante. Nella passata stagione ha totalizzato 26 presenze arricchite da due reti e un assist, mentre ha iniziato in maniera altrettanto positiva il nuovo campionato sloveno andando a segno già nelle prime tre apparizioni ufficiali estive prima di fare le valigie per Bologna. Kušić rappresenta l’ennesimo tassello verde di un Bologna che vuole continuare a stupire, gettando le basi per i successi degli anni a venire.

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