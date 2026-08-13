Calciomercato Bologna, accordo con la Juventus per Lucumí: è fatta

Dopo una lunga trattativa, cominciata a giugno quando l’operazione era naufragata per via del mancato accordo sulla valutazione di Miretti, Bologna e Juventus hanno trovato un accordo per il trasferimento di Jhon Lucumí. Il colombiano passa dunque ai bianconeri come ormai chiaro da diverse settimane.

I bianconeri, forti dell’accordo con il giocatore (2,5 milioni di euro fino al 2031), hanno tirato un po’ il prezzo richiesto dai rossoblù. Dall’altra parte il Bologna ha dovuto fare i conti con la volontà del calciatore, con il tempo che scorre verso la fine del calciomercato e la necessità di fare una plusvalenza per concludere il mercato in entrata.

L’accordo tra Bologna e Juventus

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Bologna e Juventus hanno dunque trovato l’accordo per il passaggio a titolo definitivo di Jhon Lucumí in bianconero. La cifra per la chiusura dell’affare è “simile” a quella che nelle ultime ore chiedeva il club felsineo. Il cartellino del difensore centrale colombiano verrà valutato circa 20 milioni più bonus.

Un compromesso quello del club rossoblù che ha dovuto fare i conti anche con la scadenza il prossimo 30 giugno 2027 e la volontà ferrea del sudamericano di lasciare la città. Il Bologna ha dovuto inevitabilmente abbassare le pretese dai 28 milioni della clasuola, ma anche dai 25 richiesti nelle settimane immediatamente successive alla scadenza del “prezzo fissato” dal contratto.

Lucumí in rossoblù

Jhon Lucumí era arrivato al Bologna nell’estate del 2022 dal Genk per 8 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Dal suo arrivo ad oggi, Jhon è stato in campo per 152 volte con la maglia rossoblù, segnando 2 reti e servendo 4 assist.

Nel suo ottimo quadriennio sotto le Due Torri, Lucumí è stato un grande protagonista della crescita del club. Nell’annata 2023/24, sotto Thiago Motta era uno dei titolarissimi della difesa che fece la differenza nella qualificazione alla Champions League.

Le ultime due annate lo hanno visto diventare un assoluto pilastro della squadra sotto la guida di Vincenzo Italiano. In particolare, la stagione appena conclusa lo ha consacrato tra i migliori centrali del campionato per qualità tecniche e leadership.

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