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Calciomercato Bologna, ecco dove sono oggi i marcatori della Champions

Il nuovo ciclo si aprirà, salvo colpi di scena, con un solo marcatore della Champions di due anni fa

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Jhon Lucumì pronto a lasciare il Bologna nell’estate 2026 (© Damiano Fiorentini)
Jhon Lucumi (©Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

Un ciclo sta finendo e un’era se ne va. Sperando, chiaramente, che possa iniziarne un’altra almeno altrettanto gloriosa. Così potremmo sintetizzare questa sessione di calciomercato in quel di Bologna, tra gli addii di alcuni simboli e molti volti noti. Per fornire dati chiari, se consideriamo Lucumì e Dallinga come partenti allora in città resta un solo marcatore di quella famosa Champions League disputata ormai quasi due anni fa.

Per approfondire:

Lucumì, il primo marcatore

Dopo una sete di gol durata quattro gare (Shakhtar, Liverpool, Aston Villa e Monaco), il primo sigillo in Champions League del Bologna nel nuovo millennio lo ha segnato Jhon Lucumì. Il centrale colombiano sotto le Due Torri è cresciuto parecchio come giocatore e come uomo, eppure in questa stagione ha chiesto la cessione.

Al momento vuole la Juventus e, considerando anche la breve durata del suo contratto, è estremamente improbabile che il cafetero resti nella città dei portici anche per i prossimi dodici mesi.

Calciomercato Bologna, Jhon Lucumì (©Damiano Fiorentini)

Jhon Lucumì in Bologna-Borussia Dortmund (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

Dallinga e Iling: una notte magica

Dopo il secondo pareggio a reti bianche ottenuto contro il Benfica, a Bologna è approdato il Borussia Dortmund. I vicecampioni in carica avevano sicuramente i favori del pronostico contro i rossoblu, ormai destinati all’eliminazione. Eppure, dopo il rigore trasformato da Guirassy, al Dall’Ara è successo l’impensabile. Nel giro di due minuti prima Iling-Junior poi Dallinga riuscirono a ribaltare clamorosamente il match, regalando alla città la prima storica vittoria nella coppa dalle grandi orecchie.

Oggi, Dallinga è a un passo dalla partenza in prestito, direzione Colonia. Cresciuto nell’ombra di Castro, non ha avuto modo di mettere in mostra il repertorio che a Saputo costò 15 milioni appena due anni fa. Eppure, a sprazzi, ha dato abbastanza ragioni al popolo rossoblu di sperare nella sua esplosione. Forse è proprio per questo che dispiace: il potenziale si è intravisto, ma mai realmente concretizzato. L’augurio è che a Colonia possa trovare la continuità e la serenità per continuare al meglio la sua carriera.

L&apos;esultanza del Bologna per il gol di Samuel Iling-Junior in Bologna-Borussia Dortmund (© Damiano Fiorentini)

L’esultanza del Bologna per il gol di Samuel Iling-Junior in Bologna-Borussia Dortmund (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

Su Iling, invece, c’è purtroppo poco da dire. Arrivato a Bologna in prestito come una stella in rampa di lancio, non ha mai dimostrato realmente di meritare la stimmate del campione. Si è rivisto in A qualche mese fa con la maglia del Pisa, mentre adesso è ancora al Villa ai margini del progetto.

Pobega in Bologna-Como (@Damiano Fiorentini)

Pobega in Bologna-Como (@Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

L’ultima gioia

Curiosamente, due anni dopo l’unico marcatore ancora in rosa dovrebbe essere Tommaso Pobega. Salvo clamorosi cambi di rotta riguardanti Lucumì o Dallinga, ovviamente. Il centrocampista italiano, arrivato in prestito dal Milan, ha saputo prendersi anno dopo anno l’amore dei tifosi. E oggi è ancora a Casteldebole per aprire un nuovo capitolo.

Non deve essere un caso che l’ultimo marcatore del ciclo di ieri sia ancora qui, pronto a seminare per un domani migliore. Ed è il messaggio più bello, sperando che Tedesco riesca a riportare lo squadrone in Europa.

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