Un ciclo sta finendo e un’era se ne va. Sperando, chiaramente, che possa iniziarne un’altra almeno altrettanto gloriosa. Così potremmo sintetizzare questa sessione di calciomercato in quel di Bologna, tra gli addii di alcuni simboli e molti volti noti. Per fornire dati chiari, se consideriamo Lucumì e Dallinga come partenti allora in città resta un solo marcatore di quella famosa Champions League disputata ormai quasi due anni fa.

Lucumì, il primo marcatore

Dopo una sete di gol durata quattro gare (Shakhtar, Liverpool, Aston Villa e Monaco), il primo sigillo in Champions League del Bologna nel nuovo millennio lo ha segnato Jhon Lucumì. Il centrale colombiano sotto le Due Torri è cresciuto parecchio come giocatore e come uomo, eppure in questa stagione ha chiesto la cessione.

Al momento vuole la Juventus e, considerando anche la breve durata del suo contratto, è estremamente improbabile che il cafetero resti nella città dei portici anche per i prossimi dodici mesi.

Dallinga e Iling: una notte magica

Dopo il secondo pareggio a reti bianche ottenuto contro il Benfica, a Bologna è approdato il Borussia Dortmund. I vicecampioni in carica avevano sicuramente i favori del pronostico contro i rossoblu, ormai destinati all’eliminazione. Eppure, dopo il rigore trasformato da Guirassy, al Dall’Ara è successo l’impensabile. Nel giro di due minuti prima Iling-Junior poi Dallinga riuscirono a ribaltare clamorosamente il match, regalando alla città la prima storica vittoria nella coppa dalle grandi orecchie.

Oggi, Dallinga è a un passo dalla partenza in prestito, direzione Colonia. Cresciuto nell’ombra di Castro, non ha avuto modo di mettere in mostra il repertorio che a Saputo costò 15 milioni appena due anni fa. Eppure, a sprazzi, ha dato abbastanza ragioni al popolo rossoblu di sperare nella sua esplosione. Forse è proprio per questo che dispiace: il potenziale si è intravisto, ma mai realmente concretizzato. L’augurio è che a Colonia possa trovare la continuità e la serenità per continuare al meglio la sua carriera.

Su Iling, invece, c’è purtroppo poco da dire. Arrivato a Bologna in prestito come una stella in rampa di lancio, non ha mai dimostrato realmente di meritare la stimmate del campione. Si è rivisto in A qualche mese fa con la maglia del Pisa, mentre adesso è ancora al Villa ai margini del progetto.

L’ultima gioia

Curiosamente, due anni dopo l’unico marcatore ancora in rosa dovrebbe essere Tommaso Pobega. Salvo clamorosi cambi di rotta riguardanti Lucumì o Dallinga, ovviamente. Il centrocampista italiano, arrivato in prestito dal Milan, ha saputo prendersi anno dopo anno l’amore dei tifosi. E oggi è ancora a Casteldebole per aprire un nuovo capitolo.

Non deve essere un caso che l’ultimo marcatore del ciclo di ieri sia ancora qui, pronto a seminare per un domani migliore. Ed è il messaggio più bello, sperando che Tedesco riesca a riportare lo squadrone in Europa.

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