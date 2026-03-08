Sei Nazioni: Italrugby da sogno! Battuta l’Inghilterra per la prima volta

L’Italrugby ha scritto un’altra pagina di storia e l’ha fatta da “underdog” come scritto questa mattina in prima pagina dal Daily Mail. Nella giornata di ieri infatti, gli azzurri del rugby hanno battuto l’Inghilterra per la primissima volta nella loro storia in occasione della quarta giornata del Sei Nazioni.

I ko consecutivi contro la nazionale inglese erano stati ben 32, ma questa stagione gli uomini di Quesada hanno qualcosa di magico, in grado di sconfiggere ogni pronostico. Lo si era già capito all’esordio di questa Sei Nazioni quando gli azzurri riuscirono a sconfiggere la temutissima nazionale scozzese per 18-10.

Italrugby: un primo tempo equilibrato…

Il primo tempo di Italia-Inghilterra è stato tutto sommato equilibrato. Gli inglesi hanno giocato sin da subito con grande intensità, ma si sono scontrati con un’Italia compatta in difesa, che ha preso in mano il gioco al 21’ passando in vantaggio grazie a Paolo Gabrisi. Ma il vantaggio dura poco, perché soli cinque minuti dopo, gli inglesi sfruttano una distrazione nella difesa azzurra e si portano nuovamente avanti.

L’Italia passa ancora avanti grazie ad un super Tommaso Menoncello a cui, tuttavia, risponde Tom Roebuck. Le due squadre rientrano così negli spogliatoi con il punteggio di 12-10.

…il secondo memorabile!

Inizia il secondo tempo e la tensione all’Olimpico è altissima. La ripresa si apre in salita per l’Italrugby: gli inglesi provano ad allungare e con Smith portano il punteggio sul 18-10. Gli azzurri però non hanno alcuna intenzione di mollare e nuove forze arrivano dalla panchina. Nel finale, arriva l’azione che cambia tutto: Menoncello rompe la linea difensiva e serve Marin, che schiaccia la meta del definitivo 23-18.

Al fischio finale può finalmente iniziare il terzo tempo, mai così dolce. L’Olimpico è in delirio e sia i tifosi italiani che quelli inglesi non possono credere a quanto appena visto. Ma una cosa è certa: ora che il tabù “Inghilterra” è stato finalmente cancellato, possiamo stare certi che l’Italia punterà ancora più in alto!

