Gattuso bussa a Casteldebole: Orsolini nella lista dei pre-convocati

Quando l’Italia bussa, bisogna correre ad aprire la porta. Gli spareggi del Mondiale contro l’Irlanda del Nord sono sempre più vicini e il ct Rino Gattuso sta monitorando costantemente i giocatori da convocare per la fine di marzo.

Il ct azzurro ha già fatto una prima e ampia scelta spedendo circa sessanta pre-convocazioni e, una di queste, l’ha ricevuta pure Riccardo Orsolini.

Il numero 7 era già stato convocato da Gattuso per la cena di circa un mese fa e questo fa presupporre che Gattuso abbia tutte le intenzioni di avere al suo fianco anche l’esterno rossoblù. Tuttavia, questo dipenderà esclusivamente da Orso.

Orsolini, è il momento di rialzarsi

L’esterno infatti, non sta vicenda un momento facilissimo. A quota 11 gol stagionali, l’ultimo in campionato risale al 15 gennaio, più precisamente a Verona, quando il numero 7 pareggiò i conti dopo la rete iniziale di Orban, animando la rimonta dei rossoblù che sarebbero poi passati al Bentegodi per 3-2. Il 29 di gennaio, l’ultimo toc toc in Europa League contro il Maccabi e da lì è iniziato il digiuno.

Il tutto mentre sullo sfondo la dirigenza rossoblù continua a parlare con lui di rinnovo. Orsolini non ha ancora prolungato il suo accordo con il Bologna in scadenza nel 2027 e, al momento, il problema non sembra essere di ingaggio. Il prolungamento vorrebbe dire infatti Bologna a vita e l’esterno sta quindi riflettendo accuratamente sul suo futuro, mettendo insieme le volontà di testa e cuore.

L’Italia passa da Bologna

Ma non c’è futuro senza presente, come non ci sarà Nazionale senza prima una rinascita con il Bologna. Per questo Orsolini, deve dimostrare di aver meritato la fiducia azzurra. L’occasione arriva già domani contro il Verona, dove con ogni probabilità Italiano lo schiererà dal primo minuto.

Tra i titolari dovrebbe partire anche Cambiaghi, l’altro azzurro in cerca di riscatto. Secondo i rumors, pure il numero 28 avrebbe ricevuto la pre-convocazione, ma come Orsolini, dovrà dimostrare e Gattuso di meritarsi un posto in azzurro.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

