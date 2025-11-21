Coppa Davis: conosciamo il Belgio, prossimo avversario dell’Italia

La prossima avversaria degli azzurri è una squadra di grande cuore, con delle individualità interessanti e dei giovani promettenti. Conosciamo meglio il Belgio di Steve Darcis, che si sta per giocare uno storico posto in finale.

Zizou Bergs

Atletico, esplosivo e talentuoso, Zizou è sicuramente il giocatore più importante del movimento belga. Capace di superare Rinderknech nel primo match, ha dimostrato di avere un motorino al posto del braccio e una solidità fastidiosa. Il precedente con Cobolli non sorride all’azzurro, che dovrà fare grande attenzione, specialmente nei primi giochi. Non permettere a Bergs di metterla sul piano della lotta sarà fondamentale: lì è capace di esaltarsi e infastidire chiunque.

Raphael Collignon

Ha superato un Moutet “suicida” all’esordio, e ora vuole prendersi un altro scalpo d’eccezione. Raphael Collignon non avrà il tennis più esaltante del mondo, ma ha la potenza e la solidità necessarie per dare fastidio a Berrettini. Dotato di un servizio pesantissimo e di un dritto continuo, è in grande spolvero anche atleticamente: si prospetta un match equilibrato, nel quale Matteo dovrà alzare il livello.

Alexander Blockx

La riserva scelta da Steve Darcis è Alexander Blockx, già noto al pubblico azzurro perché l’anno scorso ha strappato un parziale a Matteo Berrettini. Alto, potente e dal tennis offensivo, assieme a Bailly è il futuro del tennis fiammingo.

Gille-Vliegen

I doppisti della corazzata belga hanno sicuramente il tennis necessario per turbare Bolelli e Vavassori, come accadde nei gironi dell’edizione 2024. Finalisti del Roland Garros 2023, Sander Gille e Joran Vliegen sono un ottimo jolly da giocare in caso di 1-1. Anche se capitan Volandri ha dalla sua una coppia affidabile e consolidata e, se si dovesse arrivare a questo punto, i padroni di casa avrebbero comunque i favori del pronostico.

