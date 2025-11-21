Cuore azzurro! L’Italia centra la terza finale consecutiva

Ed eccoci, finalmente, arrivati al primo giorno di semifinali di questa Coppa Davis bolognese. Gli azzurri, a caccia nonostante le assenze di Sinner e Musetti, hanno affrontato il Belgio di Bergs e Collignon: riviviamo le emozioni del pomeriggio, per scoprire chi giocherà domenica.

Berrettini-Collignon 6-3 6-4

Alle 16, la giornata in Fiera è stata aperta da Berrettini e Collignon. L’amatissimo martello romano, sostenuto dal pubblico delle grandi occasioni, era chiamato a una prova di forza importante, contro un avversario esaltato dal grande successo di martedì. E, effettivamente, la prestazione ruggente è arrivata, fin dai primi minuti.

Fondamentale è stato il break in avvio, grazie al quale Matteo ha portato a casa il primo parziale, ma la vera chiave dell’incontro è arrivata durante il secondo set. Quando, da 0-2, il belga ha rimontato fino a 3-2, infatti, la vittoria era tutt’altro che scontata. A maggior ragione quando uno scatenato Rapha si è preso di forza la palla per andare 2-4. Qui, però, The Hammer sapeva di dover alzare il livello: passante mostruoso e allungo decisivo per il 6-3 6-4 finale.

Cobolli-Bergs 6-3 6-7 7-6

Al filosofo latino Seneca, gli scontri tra gladiatori non piacevano. Ma, se avesse avuto modo di vivere abbastanza da vedere la sfida tra Cobolli e Bergs, siamo certi che si sarebbe ricreduto. Dovevamo analizzare la partita, è vero, ma certe volte lo sport ti trasporta e, così a caldo, non ci possiamo riuscire. Sette match point salvati, oltre tre ore di battaglia e un tiebreak lungo quanto un set vi bastano come motivazioni? Godete, cari tifosi azzurri, perché Bologna ha ospitato uno dei match più caldi della stagione. E, alla fine, Flavietto ce l’ha fatta. Questo è ciò che conta: terza finale di fila, anche senza Sinner e Musetti. Il movimento è pure questo.

