L’Italia vince la Coppa Davis 2025

Al termine di una settimana ricca di emozioni, sono state Italia e Spagna a contendersi l’Insalatiera. Ma, questa volta, senza i loro due portabandiera: niente Sinner e Alcaraz, hanno giocato Berrettini e Cobolli contro Carreno e Munar.

Berrettini-Carreno Busta 6-3 6-4

La giornata è iniziata con un match che, obiettivamente, bisognava vincere a tutti i costi. The Hammer, proveniente da dieci successi in fila in Davis, aveva già superato un avversario più complesso per le sue caratteristiche venerdi, e la palla arrotata ma non rapidissima di Carreno non sembrava potergli mettere i bastoni tra le ruote. E così è stato: un break a set e 1-0 Italia. L’analisi della Davis di Matteo? Qualcosa di sublime: quel cuore che a volte lo ha abbandonato, quando veste azzurro risorge e spinge più che mai. E sono undici, per la cronaca. Dal 2019, in serie vincente. No, non è uno slogan aziendale, ma il Martello Nazionale.

Cobolli-Munar 1-6 7-6 7-5

SIAMO CAMPIONI DEL MOOOONDO! E lo siamo per la terza volta, dopo un match e un torneo vinto da coloro che troppo spesso vengono dimenticati. Anche perché Munar, oggi, ha giocato una gara sovrumana. Livello altissimo, scambi sudati fino all’ultima goccia di sangue e tanto, tanto orgoglio di essere italiani. Perché c’è talento, cuore, grinta, famiglia, passione. E tanto, tanto altro.

