A un mese dall’ingresso della Virtus, l’Unipol Hall ospita Eima

Ci siamo, ieri è avvenuto il taglio del nastro del nuovo padiglione polifunzionale. Il neo impianto inizia ufficialmente il suo corso, dopo aver aperto con orgoglio le proprie porte ad Eima, la grande esposizione delle macchine agricole che si terrà a Bologna fino a sabato. La struttura, da dicembre adibita a casa della Virtus, prima ospiterà la Coppa Davis e poi non mancheranno anche altri eventi di caratura internazionale.

Come riportato da Repubblica, l’investimento da parte di BolognaFiere è stato notevole (si parla di 75 milioni di euro), e il progetto è stato personalmente curato e perfezionato dall’architetto Mario Cucinella. Con una superficie di 12mila metri quadrati, un’altezza di 25 metri e una capienza massima di 12mila spettatori, siamo di fronte a un progetto ambizioso che fungerà da perno per il futuro sportivo e culturale della città delle Due Torri.

BolognaFiere, una visione che va oltre al rettangolo di gioco

L’idea di BolognaFiere è chiara: «Progettato secondo criteri di efficienza energetica, il nuovo edificio contribuirà al potenziamento del quartiere e allo sviluppo delle principali manifestazioni internazionali ospitate a Bologna. Quali, oltre ad Eima, Cersaie e Cosmoprof». Di fatto, il nuovo impianto non si limiterà ad accogliere tra le sue mura solo congressi e fiere, ma avrà anche tribune telescopiche, spazi Vip e una Sky terrace.

In merito, si è espresso anche il presidente Giampiero Calzolari: «Il risultato di un impegno che guarda al futuro e che conferma la nostra volontà di continuare a investire nella crescita del quartiere fieristico e nella sua capacità di generare valore per il territorio». Infine, ha evidenziato il reale obiettivo di questo nuovo progetto: «Un investimento che rafforza il ruolo di Bologna, come destinazione internazionale per le imprese, la cultura, lo sport e gli eventi».

Virtus, non manca tanto al debutto

L’esordio della Virtus Costa Bologna nella nuova Unipol Hall è fissato in occasione del Round 16 di Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv. L’attesa di vedere il nuovo Palasport nel suo stato finale è tanta, però le Vu Nere e i suoi numerosi seguaci dovranno aspettare ancora qualche settimana.

Nel frattempo, spazio ad Eima fino al 14 novembre. Sono 1800 le aziende che esporranno, 650 delle quali di provenienza estera, da ben 45 Paesi diversi. Dunque, adesso è ufficiale: Bologna ha trovato il suo nuovo polo sportivo e culturale, un vero e proprio valore aggiunto per la città e la sua gente.

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