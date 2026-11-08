Calciomercato Bologna, Dovbyk sempre più ai margini: ieri ancora panchina

Artem Dovbyk si allontana giorno dopo giorno dal Bologna, in vista della sessione di calciomercato invernale. Il centravanti ucraino ex Girona potrebbe presto lasciare i rossoblù, interrompendo il prestito dalla Roma alla squadra emiliana. A suggerirlo sono le gerarchie ormai piuttosto chiare di mister Palladino.

Nonostante i dieci minuti e spiccioli di recupero concessi da mister Palladino durante la gara contro il Monza, l’attaccante in prestito dal club giallorosso continua a giocare pochissimo. Ieri, nella gara contro i Ducali, il tecnico campano ha preferito inserire il neo recuperato Roberto Piccoli piuttosto che l’ex giocatore del Dnipro-1.

Bologna, Dovbyk gioca poco: l’addio è sempre più probabile

Nonostante Raffaele Palladino avesse dichiarato prima della gara contro il Monza che l’attaccante stava alzando il ritmo come richiesto, ieri in Parma-Bologna non c’è stato spazio per lui. Ormai le gerarchie sono chiare. Piccoli è il titolare, le prime alternative sono Enem e Odgaard adattato centravanti.

A gennaio, dunque, con un contratto di semplice prestito con diritto di riscatto, l’ucraino potrebbe salutare la città delle Due Torri. D’altronde l’apporto finora è stato piuttosto relativo, con un solo gol all’attivo (seppur pesante nel 2-2 contro il Sassuolo).

Le presenze sono appena cinque e i minuti sono, in proporzione, ancora meno: 105. E con un’opzione di riscatto fissata a 20,5 milioni di euro potenzialmente attivabile, Dovbyk è evidentemente fuori dai progetti rossoblù e questa situazione potrebbe essere immediatamente spezzata nella sessione di mercato invernale.

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