Bologna, l’infermeria chiama: tegola Miranda e spogliatoio svuotato

Mentre la squadra cerca di riprendere fiato dopo le fatiche del derby contro il Parma, un’altra ombra si è allungata sui campi di Casteldebole. Il campo ha infatti presentato il conto: Juan Miranda è stato costretto a uscire anzitempo dal terreno di gioco a causa di un risentimento alla coscia sinistra. Una notizia che gela i tifosi e costringe lo staff a tenere il fiato sospeso in attesa di capire l’effettiva entità dello stop.

Gli esami decisivi di Miranda e la corsa contro il tempo

Nelle prossime ore l’esterno spagnolo si sottoporrà a tutti gli accertamenti strumentali del caso. Solo l’esito delle analisi dirà con precisione i tempi di recupero necessari per rimetterlo in sesto. Al momento non vi è alcuna certezza assoluta sulla sua presenza in vista del prossimo impegno di campionato.

L’obiettivo concreto dello staff medico è quello di rimetterlo a disposizione del tecnico per la delicata sfida casalinga contro l’Udinese, in programma il prossimo 22 novembre, dato che ora come ora Miranda è imprescindibile in questo Bologna. Come riportato oggi sul Corriere di Bologna, la prudenza resta d’obbligo.

Casteldebole deserto: la marea delle Nazionali

Il problema fisico di Miranda si inserisce in un contesto già particolarmente complesso per la gestione del gruppo. Questa nuova sosta per le competizioni internazionali, sebbene più breve della precedente, impone infatti un vero e proprio esodo nello spogliatoio. Sono ben dieci i giocatori chiamati a rispondere presente alle convocazioni delle rispettive selezioni nazionali. Tra partenze e impegni sparsi per il globo, il tecnico si ritrova a lavorare con un gruppo drasticamente ridotto all’osso.

Una rosa a metà tra partenze e speranze di recupero

L’elenco degli assenti è lungo e variegato: mancherà il terzino sinistro Alhassane (Niger), mentre faranno le valigie i belgi Theate e Mbangula (quest’ultimo impegnato con l’Under 21). E ancora, Heggem volerà con la Norvegia, Ferguson con la Scozia e Happonen raggiungerà la Finlandia Under 21, chiudendo il cerchio con Cambiaghi e Pessina.

A Casteldebole restano così soltanto pochi elementi, tra cui Enem e De Silvestri. Il gruppo tornerà a ranghi completi soltanto a ridosso del match contro i friulani, lasciando pochissimo tempo per preparare la gara.

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