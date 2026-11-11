Calciomercato Bologna, la lista degli scontenti: ecco chi può salutare

Sarà un calciomercato di gennaio assai movimentato quello che sta arrivando per il Bologna. Il club rossoblù ha l’idea di “riequilibrare” la rosa a disposizione di mister Palladino in base alle scelte fatte in questi mesi. L’allenatore ha fatto anche presente che vorrà incidere in prima persona nel mercato.

Oltre agli obiettivi, più o meno noti, in casa rossoblù c’è da smaltire qualche giocatore che inizia a sentirsi messo da parte. A confermarlo è stato anche Claudio Fenucci a margine del Premio Bulgarelli. Da questi eventuali addi, come riporta Marcello Giordano sul Resto del Carlino, potrebbero passare le possibilità di reinserire Holm nella lista over 23 e di andare oltre le necessità già fissate dalle scelte del mister con il cambio modulo.

Heggem in difficoltà

Tra gli scontenti un ruolo importante lo restia Torbjørn Heggem. Il difensore centrale norvegese, ex West Bromwich Albion, al momento sarebbe molto indietro e in difficoltà nelle gerarchie di Palladino. Titolare nella Novergia, il centrale potrebbe seriamente valutare un addio al Bologna nel calciomercato di gennaio.

In questa fattispecie, i rossoblù potrebbero pensare di inserire al suo posto un giocatore. Non si tratterebbe però di un difensore centrale piuttosto un terzino destro con Mattia Zanotti, ex Inter oggi al Lugano, ancora osservato speciale.

Moro, la sosta è l’ultima chance a Bologna

Tra i giocatori che non stanno trovando spazio in questo Bologna marchiato Raffaele Palladino c’è Nikola Moro. Il croato non è ancora riuscito a emergere. Ferguson e Pobega giocano sempre, El Azzouzi si è guadagnato qualche spezzone, mentre Nikola non si è quasi mai visto.

La sosta è l’ultima occasione per riprendersi. I rossoblù però cercano già un giocatore che possa essere adatto a quanto richiesto da Palladino e quindi l’addio del croato potrebbe essere cosa “fatta”. E pensare che in estate il Bologna aveva trattenuto il giocatore che aveva un’offerta dall’Arabia Saudita con ingaggio da 3,5 milioni.

Bologna, Dovbyk sempre più verso l’addio

Infine c’è Artem Dovbyk. L’ucraino, che sabato si è visto passare avanti nelle gerarchie Piccoli nonostante il rientro di pochi giorni prima dall’infortunio, è sempre più lontano dai rossoblù. Anche per un riequilibrio economico (il suo ingaggio da 3 netti è in buona parte coperto dai rossoblù), dovrà a questo punto lasciare la città delle Due Torri.

Per ritrovare smalto e minutaggio, ha anche accettato la chiamata della Nazionale rifiutata a settembre per provare a convincere il tecnico rossoblù a dargli spazio. Il rientro a Roma è sempre più probabile e quel punto si aprirebbe lo spazio per un nuovo arrivo davanti con caratteristiche diverse.

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