Theate e il futuro, Saputo e la vendita del Montreal, oltre a un po’ di calciomercato: Bologna, le notizie del 10 novembre 2026

Un Theate in crescita rispetto all’inizio della sua esperienza, ma che deve dimostrare sempre di più per un riscatto non banale nelle cifre. Ma anche un Saputo che, in Canada, mette in vendita la storica squadra della sua famiglia, e cioè il Montreal, oltre a un po’ di nomi per il calciomercato che verrà: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, martedì 10 novembre 2026.

Theate: prestazioni in risalita, ma per il riscatto…

Uno dei protagonisti delle ultime giornate di campionato per il Bologna è Artur Theate. Una prestazione opaca contro il Milan messa in cantina da un rigore conquistato contro il Monza (dopo averne però causato uno…) e un gol importantissimo contro il Parma. Un’asticella delle prestazioni che si alza ma che, per i 15 milioni del riscatto a giugno, dovrà continuare a salire: la cifra è importante, e le prestazioni dovranno giustificarla.

Qui il link all’articolo completo sul futuro di Theate

Le notizie del Bologna riguardano…anche Saputo e il Montreal

Non si può certamente slegare il nome di Joey Saputo al Bologna. Nemmeno quando le vicende del patron Rossoblù non riguardano direttamente i Felsinei, ma il suo Montreal. “Suo” non per molto, ancora: il magnate canadese ha messo in vendita la squadra fondata dalla sua famiglia oltre trent’anni fa.

Qui il link all’articolo completo sulla vendita del Montreal da parte di Saputo

Gli impegni dei nazionali Rossoblù

Ben undici le convocazioni dei giocatori del Bologna con le proprie nazionali: andiamo a vedere quali saranno gli impegni delle prossime due settimane di sosta per i Rossoblù che hanno salutato momentaneamente Casteldebole.

Qui il link all’articolo completo sui nazionali rossoblù

È sempre calciomercato: tra budget e possibili obiettivi

Chi dice che il calciomercato dura solo nelle finestre prestabilite non lo conosce per davvero. Perché il Bologna, tra le notizie dei Rossoblù in data odierna, non ferma mai i propri ragionamenti per il futuro: tra quello che sarà il possibile budget dei Rossoblù a gennaio per intervenire sulla rosa, a dei possibili e inaspettati obiettivi segnati sul taccuino.

Qui il link all’articolo completo suil budget di mercato per gennaio

Qui il link all’articolo completo su due possibili obiettivi per il futuro

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