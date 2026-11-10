Calciomercato Bologna, niente extra budget: sarà un mercato di occasioni

Sarà un calciomercato invernale particolarmente importante e difficile per il Bologna. Gli uomini-mercato Giovanni Sartori e Marco Di Vio, rispettivamente responsabile dell’area tecnica e direttore sportivo del club, dovranno rinforzare la rosa con le risorse economico-finanziarie già a disposizione del club.

In questo scenario confermato ieri dall’amministratore delegato Claudio Fenucci, ereditato dalla sessione di mercato estiva, la società rossoblù ha imposto la necessità di lavorare su trattative low-cost. O, in alternativa, di cercare il modo di ricavare risorse, liberando spazio nel bilancio, rinunciando a giocatori che non sono al momento gradito da mister Raffaele Palladino.

Bologna, le necessità più importanti

I rossoblù hanno iniziato, in questo scenario, a valutare quali e in quale modo possono effettivamente essere acquisiti i calciatori con il giusto profilo per rinforzare la squadra. Le necessità dell’organico della squadra a disposizione di Palladino, però, sono in continua evoluzione.

Rientrate le criticità legate a portiere (Skorupski sembra aver superato il momento difficile), i centrali (l’innesto di Darmian e il recupero di Casale hanno risolto la situazione), esterno destro (Amondarain è la soluzione su cui si lavora), il club sta valutando solo centrocampo e attacco.

Il club rossoblù punta, dunque, ad arrivare a un centravanti, con specifiche caratteristiche, e un centrocampista, con doti da regista. Verso il calciomercato di gennaio, il Bologna su richiesta di mister Palladino dovrà quindi fare i conti con i prezzi e le condizioni sempre più complicate dei trasferimenti,

Quali sono le occasioni davvero low-cost?

In questo senso, tra i nomi da valutare in vista della sessione invernale i primi tre sono senz’altro i centrocampisti Ordonez e Bondo, oltre che il centravanti Mikolajewski. I due centrocampisti sono in situazioni diverse, ma non stanno trovando spazio.

Bondo, nel Milan, è fuori dal progetto di Ruben Amorim. Mentre, Christian Ordonez al Parma non sta trovando spazio sia con Cuesta e Gilardino, ma è un patrimonio ancora “utile” dei ducali. Se i rossoneri potrebbero anche cedere alla condizione del prestito con diritto di riscatto, è più difficile che il Parma ceda su condizioni vantaggiose sul cartellino dell’argentino

Ancora più complesso arrivare a Mikolajewski. Il 20enne centravanti del Parma, in forza al Lucerna, piace. Ma di mezzo non c’è solo il Parma proprietario del cartellino ma anche il club elevetico titolare delle prestazioni sportive del giocatore. Insomma, sarebbero due i club da convincere a cedere: uno avrebbe diritto a un conguaglio per l’eventuale prestito interrotto e l’altro perché vorrà probabilmente cedere definitivamente il cartellino del classe 2006.

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