Ora è ufficiale. Dal settore giovanile dell’Olimpia Milano alla fugace esperienza in NCAA con St. Bonaventure. La Virtus Costa Bologna piazza un colpo di prospettiva, assicurandosi le prestazioni di uno dei migliori talenti azzurri in rampa di lancio. Le Vu Nere corrono tempestivamente ai ripari, dopo lo sfortunato infortunio rimediato da Davide Casarin. Stando al comunicato ufficiale, l’accordo tra le due parti avrà una durata pluriennale.

La nota del club

«Classe 2007, Achille è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile dell’Olimpia Milano e con la canotta azzurra vanta un argento mondiale Under 17 e bronzo europeo Under 18 da protagonista. Medaglie che lo hanno portato oltreoceano, provando l’esperienza NCAA con St. Bonaventure».

Le parole del GM Paolo Ronci

«Siamo estremamente soddisfatti per l’arrivo di Achille Lonati. In un momento storico come questo per il basket, con tanti giovani atleti italiani che decidono di andare al college, Achille ha scelto di continuare il proprio percorso di crescita tornando nel nostro Paese. Penso sia un segnale importante e significa che la Virtus oggi è vista non solo come un Club che deve competere ai massimi livelli, ma anche come una Casa dove – dopo Pajola, Diouf, Niang, Ferrari – anche altri giovani italiani decidono di voler approdare con fiducia per la loro carriera. Ringraziamo gli amici di St. Bonaventure per aver condiviso la scelta e per la collaborazione. Virtus prosegue il proprio lavoro su un gruppo giovane, avendo come obiettivo il presente ma non di meno il futuro del Club».

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